Europa ist im Selbstzerstörungsmodus

Es war so absehbar, wie es verheerend für die EU und den Schengen-Raum ist: Polen folgt dem schlechten deutschen Beispiel und kontrolliert die Grenze zur Bundesrepublik und Litauen wieder. Und wie an Pfingsten eine sogenannte Bürgerwehr an der deutsch-niederländischen Grenze selbsttätig Autos gestoppt hatte, um Asylsuchende aus Deutschland aufzuhalten, rufen in Polen Rechtsradikale zu eigenmächtigen Patrouillen auf. Es stellt sich nicht nur die Frage, welches EU-Land als nächstes dichtmacht (wohl Belgien), sondern wie groß der Schaden noch werden soll, den diese Politik dem Schengen-Raum zufügt. 12 von 29 Ländern kontrollieren bereits wieder forciert. Wenn Freizügigkeit das ist, was Europa seinen Bürgern am nächsten gebracht hat, befindet sich die Union gerade in einer Art Selbstzerstörungsmodus. Die Staus an den Grenzen werden zu den Sommerferien nicht gerade den Gemeinschaftssinn fördern.

Wozu einen Gipfel, wenn alles eng abgestimmt ist?

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat seine Amtskollegen aus Frankreich, Polen, Österreich, Dänemark und Tschechien und EU-Kommissar Magnus Brunner für nächste Woche zu einem „Migrationsgipfel“ auf die Zugspitze eingeladen. Wenn Deutschlands neue Asylpolitik so eng mit den Partner abgestimmt war, warum braucht es dann so ein Treffen eigentlich?