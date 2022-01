Was zur Hölle? In Thessaloniki knurrt der Erdboden

Macht sich in Griechenland der Höllenhund Cerberus aus der Unterwelt bemerkbar? Oder wie lassen sich die Geräusche sonst erklären?

Der moderne Mensch ist ja leider ein bisschen armselig. Wähnt sich in zunehmender Mehrheit dem Religiösen enthoben, aber schwört für ein längeres Leben schon mal auf linksdrehende Bakterien im Joghurt. Aber wehe, man schickt ihn bei Nacht ohne LED-Strahler und Handyempfang in den Wald, da erscheint ihm in jedem Blätterwispern Ungeheuerlichstes!

Unter Thessaloniki knurrt es

Nehmen wir den aktuellen Fall, ausgerechnet in Griechenland. Da berichten die Bewohner und natürlich auch Bewohnerinnen der Hafenstadt Thessaloniki seit gut sechs Wochen von rätselhaften Geräuschen aus dem Erdboden, die immer nur nachts auftreten und ihnen den Schlaf rauben. Knurren, Rauschen, Klopfen: Was kann das sein? Schon bald stellten sich Gruseltouristen ein. Einige fürchteten, dass sich ein Erdbeben ankündigte – die Wissenschaft untersuchte und schloss aus. Einige glaubten, Außerirdische seien am Werk – die Wissenschaft, nun ja, schwieg. Einige glaubten, es müssten die unterirdischen Rohrleitungen sein – die städtischen Wasserwerke übernahmen, regulierten den Druck und sehen die Frage als gelöst an.

Und all das eben: ausgerechnet in Griechenland! Wo einst als wahrhaftig galt, dass Götter und natürlich auch Göttinnen jederzeit in Menschengestalt auf Erden wandeln. Wo die Unterwelt ein eigenes Weltensystem darstellte – unter der Herrschaft von Hades samt (knurrendem!) Höllenhund Cerberus, aber mit nur einem kleinen Teil Hölle, dem Tartaros; mit dem (rauschenden!) Grenzfluss Styx; mit (klopfenden!) Schritten des Orpheus, der seine Eurydike aus dem Reich der Toten zurückholen will … Wie wundersam das Fremde einst erschlossen wurde! Und heute: Aliens und Touristen, ach …

