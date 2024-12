Klaudia Martini ist tot

Klaudia Martini, die erste rheinland-pfälzische SPD-Umweltministerin, ist tot. Die Juristin starb bereits am 19. Dezember im Alter von 74 Jahren in einem Krankenhaus, wie die Deutsche Presse-Agentur aus ihrem Umfeld erfuhr.

Vor ihrem Wechsel nach Mainz war die gebürtige Oberpfälzerin Landtagsabgeordnete in Bayern und Richterin an den Verwaltungsgerichten in Augsburg und München. Sie lebte in ihren letzten Jahren in Bad Wiessee, wo sie auch einige Jahre als Gemeinderätin aktiv war.

«Das Wirken und der Weitblick von Klaudia Martini werden unvergessen bleiben», sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Martini war in dem Bundesland zehn Jahre Umweltministerin, 1991 zunächst im Kabinett von Rudolf Scharping (SPD). Von 1994 ab war sie unter Kurt Beck (SPD) dann auch für Forsten zuständig. Sie war die erste Frau in diesem Amt in Rheinland-Pfalz.

Dienstälteste Umweltministerin legte sich mit Trittin und Seehofer an

Als Umweltministerin versagte sie 1993 dem nicht ausreichend gegen Erdbeben gesicherten Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich bei Koblenz als erstem AKW in Deutschland eine Dauerbetriebsgenehmigung. Ihren größten politischen Erfolg hatte Martini, als ihr Vorschlag, das stillgelegte AKW in den Atomkonsens einzubeziehen, aufgegriffen und Mülheim-Kärlich endgültig vom Netz genommen wurde.

Stilllegung von Mülheim-Kärlich war ihr größter politischer Erfolg

Martini wurde 1994 zur Vorreiterin im Kampf gegen die Rinderseuche BSE, verhängte ein Importstopp für britisches Rindfleisch und legte sich mit dem damaligen Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer (CSU) an.

Grünen-Politiker warfen ihr jedoch auch industriefreundliche Politik vor, unter anderem weil sie später vehement gegen das vom damaligen Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) propagierte Dosenpfand eintrat.

Schweitzer und die jetzige Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) würdigten Martini als «eine kluge Managerin mit Herz, die im Umweltministerium Entwicklungen angestoßen hat, von denen wir noch heute profitieren».

Opel-PR-Chefin und Anwältin

Martini wechselte 2001 vom Umweltministerium zum Autohersteller Opel im hessischen Rüsselsheim. Sie übernahm den Vorstandsposten für Unternehmenskommunikation - als einzige Frau in dem Gremium. Nach drei Jahren verließ sie den Posten auf eigenen Wunsch und nach Kritik aus dem Unternehmen wieder.

Die Top-Juristin arbeitete nach ihrer Zeit bei Opel wieder als Rechtsanwältin, zuletzt in einer Münchener Kanzlei.