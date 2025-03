49 Jahren Haft für Teenager nach Familien-Dreifachmord

Für den Mord an seiner Mutter und an seinen beiden Geschwistern ist in Großbritannien ein Teenager zu mindestens 49 Jahren Haft verurteilt worden. Der 19-Jährige hatte sich zudem schuldig bekannt, eine Schrotflinte ohne entsprechende Genehmigung besessen und ein Küchenmesser in der Öffentlichkeit getragen zu haben, wie die Nachrichtenagentur PA berichtet.

Den Ermittlern zufolge soll er auch ein Attentat in einer Schule geplant haben, hieß es weiter. Einer Gefängniskrankenschwester habe er demnach gesagt, er habe «das größte Massaker des 21. Jahrhunderts» anrichten wollen.

Die 48 Jahre alte Mutter, der 16-jährige Bruder und die 13 Jahre alte Schwester des Teenagers waren im September vergangenen Jahres in Luton, einer Stadt nördlich von London, in ihrer Wohnung erschossen worden. Der 19-Jährige habe seine Verbrechen aus Gier nach Aufmerksamkeit begangenen, berichtete PA. Die Tat sei über Monate geplant worden.