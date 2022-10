Britische Premierministerin Liz Truss tritt zurück

Liz Truss, die britische Premierministerin, tritt nach nur sechs Wochen im Amt zurück. Seit Tagen galt die konservative Politikerin als angeschlagen.

Nach nur sechs Wochen im Amt tritt die britische Premierministerin Liz Truss zurück. Das sagte die konservative Politikerin am Donnerstag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in der Londoner Downing Street.

"Ich habe mit dem König gesprochen, um ihm mitzuteilen, dass ich als Chefin der Konservativen Partei zurücktrete", sagte Truss. Sie will noch so lange als Premierministerin im Amt bleiben, bis eine Nachfolge gefunden ist. Dieser Prozess solle bereits innerhalb der kommenden Woche ablaufen, so die scheidende Regierungschefin.

Etwa 24 Stunden vor ihrem Rücktritt hatte sie im britischen Unterhaus noch beteuert, nicht aufgeben zu wollen und "eine Kämpferin" zu sein. Nun wies sie zwar auf die schwierigen ökonomischen Zeiten und die politische Instabilität auf dem ganzen Kontinent hin, räumte aber auch ein, unter den aktuellen Bedingungen ihre Vision des radikalen Wirtschaftswachstums nicht mehr umsetzen zu können.

Schon vor Rücktritt: Truss galt als angeschlagen

Truss galt als schwer angeschlagen. Seit Tagen wurde über ihren Rücktritt spekuliert. Die 47-Jährige kämpfte um ihren Posten, seit sie mit geplanten Steuererleichterungen ein Finanzchaos ausgelöst hatte und eine Kehrtwende hinlegen musste.

In der vergangenen Woche hatte Truss noch Kwasi Kwarteng als Finanzminister entlassen. Sein Nachfolger ist der ehemalige Außen- und Gesundheitsminister Jeremy Hunt. Mit der Entlassung könnte Truss versuchen haben, ihre eigene politische Karriere zu retten – offensichtlich ohne Erfolg. Truss und Kwarteng hatten weitreichende Steuersenkungen angekündigt, die allein auf Pump finanziert werden sollte. Daraufhin kam es zu heftigen Marktturbulenzen.

Nach Rücktritt von Liz Truss: Wer könnte ihr Nachfolger sein?

Es ist unklar, wer Truss nachfolgen könnte. Ex-Finanzminister Rishi Sunak war im Sommer in einer Stichwahl um die Nachfolge von Ex-Premier Boris Johnson gegen Truss unterlegen. Er gilt allerdings als umstritten in der Fraktion. Als mögliche Alternativen gelten auch die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Penny Mordaunt und Verteidigungsminister Ben Wallace. Es gibt jedoch keinen klaren Favoriten. (mit dpa)

