In Großbritannien kommt doch keine Impfpflicht in Medizinberufen

Zunächst beschlossen, nun wieder vom Tisch: In Großbritannien ist die Impfpflicht in medizinischen Berufen gekippt worden. Das jedoch auf den letzten Drücker.

Wie bringt man Ärzte und Pfleger dazu, sich einen Piks gegen Covid-19 geben zu lassen? Die Antwort der britischen Regierung lautete bis Anfang dieses Monats: „Lasst euch impfen oder ihr seid raus“. Wer als Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitssystems NHS an vorderster Front arbeitet und bis April nicht zwei Impfungen erhalten hat, so lautete die Vorgabe von Gesundheitsminister Sajid Javid, läuft Gefahr, seinen Job zu verlieren.

Damit wollte der Politiker gefährdete Patientinnen und Patienten schützen. Doch sein Vorhaben stieß im Königreich auf massiven Gegenwind. Ärzte und Pfleger fühlten sich bevormundet, die Leitung von Krankenhäusern war gespalten. Experten und Institutionen übten Kritik. Die „British Medical Association“ betonte, dass die Vorschrift zu einer Impfung gegen Covid-19 eine Reihe komplizierter ethischer Fragen aufwerfe. Das „Royal College of Nursing“ wies außerdem darauf hin, dass eine Impfpflicht „erhebliche Auswirkungen auf die Bindung von Mitarbeitern“ haben könne.

In Großbritannien gab es eine Kehrtwende in Sachen Impfpflicht

Weil insbesondere die Warnungen vor einem massiven Personalmangel durch eine Impfpflicht innerhalb des NHS nicht abrissen, entschied sich die Regierung in einer unvermittelten Kehrtwende Anfang Februar nun tatsächlich gegen das Vorhaben. Viele Experten begrüßten den Entschluss, kritisierten aber, dass er sehr kurzfristig und überraschend kam.

Gegen einen Zwang zur Spritze spricht Beobachtern zufolge auch, dass staatliche Interventionen dieser Art in Großbritannien keine Tradition hätten. Eine Impfpflicht für die ganze Bevölkerung ist dementsprechend auf der Insel kein Thema. Außerdem sei die Impfkampagne gut organisiert und die Impfquote deshalb relativ hoch. Laut offiziellen Angaben der Regierung sind rund 85 Prozent der über Zwölfjährigen zweimal geimpft, knapp 65 Prozent haben eine Auffrischung erhalten.

Die Fallzahlen in Großbritannien sinken

Tatsächlich sinken in Großbritannien die Fallzahlen stetig. Am Sonntag wurden 41.270 Menschen positiv getestet. Das sind rund 90.000 weniger als noch vor einem Monat. 52 Briten starben mit oder an Covid-19 an einem Tag. Im Januar lag die Zahl noch bei rund 300. Insbesondere England setzt deshalb auf Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen.