Großbritannien

vor 2 Min.

So schlecht steht es um die Gesundheitsversorgung in Großbritannien

Plus Das britische Gesundheitssystem steckt tief in der Krise. Allerorten gibt es Streiks – für bessere Arbeitsbedingungen und Gehälter.

Von Susanne Ebner

Für Youssef El-Gingihy beginnt an diesem sonnigen Februartag alles wie immer. Er fährt mit seinem roten Lexus vor, parkt an der Seite der Straße und betritt schließlich die Allgemeinarzt-Praxis in Leamington Spa, einer Stadt südöstlich von Birmingham. Sein Behandlungsraum in einem der unteren Stockwerke des Hauses ist mit all dem ausgestattet, was Patientinnen und Patienten bei einem Hausarzt erwarten dürfen: Eine Liege findet sich dort, aus hygienischen Gründen bespannt mit Papier, ein Tisch, zwei Stühle, eine Arbeitsfläche, ein Waschbecken. Daneben liegt ein Gerät zum Messen des Blutdruckes sowie eine Schachtel mit blauen OP-Masken.

