Mann schwer verletzt - Fahndung per Hubschrauber

Die Polizei in Pforzheim fahndet mit einem Hubschrauber nach einem flüchtigen Mann. Es sei in der Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in dessen Folge ein Mann schwer verletzt worden und eine zweite Person geflüchtet sei, teilte die Polizei mit. Demnach ereignete sich der Vorfall am Nachmittag in der Emma-Jäger-Straße.

Der Mann, der vom Tatort flüchtete, soll laut Polizei 180 bis 190 Zentimeter groß sein, kurze Haare und eine kräftige, korpulente Figur haben. Er trug den Angaben nach ein blaues Shirt und eine dunkle Kappe. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.