Annalena Baerbock: Rückzug, aber kein Abschied?

Die Zeiten, als Annalena Baerbock oft mehrmals pro Woche im Flieger saß, um als Außenministerin Deutschland in der Welt zu vertreten, liegen bereits ein paar Monate zurück. Und nun könnte ausgerechnet die weltpolitische Lage dazu führen, dass die erste Frau, die je in Deutschland an der Spitze des Auswärtigen Amts stand, noch rascher als erwartet, ihr Ministerium in neuen Hände gibt. Unter dem Druck der unberechenbaren Politik des US-Präsidenten Donald Trump machen Union und SPD bei der Bildung einer neuen Koalition Tempo.

Baerbock: „Intensive Jahre hatten privaten Preis“

Seit Aschermittwoch ist klar, dass Annalena Baerbock, wenn überhaupt, nur noch in der zweiten Reihe der aktiven Politik eine Rolle spielen wird: In einem Brief an die Grünen-Abgeordneten beendete Baerbock alle Spekulationen, dass sie sich um einen der beiden Chefposten der neuen Bundestagsfraktion bewerben wolle. Die 44-Jährige erklärte, sie habe sich „aus persönlichen Gründen entschieden, erst einmal einen Schritt aus dem grellen Scheinwerferlicht zu machen“.

Nach all den vergangenen „Jahren auf Highspeed“ habe sie in Ruhe darüber nachgedacht, was der politische Einschnitt für ihre Familie und sie bedeute. „Zugleich hatten diese intensiven Jahre auch einen privaten Preis“, erklärte Baerbock offen. Im November hatten die Grünen-Politikerin und ihr Mann Daniel Holefleisch ihre Trennung nach 17 Jahren Ehe bekannt gegeben. Für die beiden Töchter, die heute neun und 13 Jahre alt sind, wollten beide gemeinsam sorgen und weiter im Zuhause in Potsdam wohnen. Baerbock, der von vielen in der Hauptstadt auch ein wichtiger Posten bei einer internationalen Organisation zugetraut wird, deutete zugleich an, weiterhin für die Grünen Politik machen zu wollen. „Auch wenn die Rollen sich ändern, ist dies kein Abschied“, schrieb sie. „Dafür liebe ich meine Partei zu sehr.“

Außenministerin hätte Fraktionsspitze nur im Kampf erobern können

Nach der Bundestagswahl war spekuliert worden, Baerbock könnte sich um einen der beiden Chefposten der Grünen-Fraktion bewerben und so als wichtige Stimme der Opposition im Bundestag eine maßgebliche Rolle spielen. Doch die bisherige Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann machte intern klar, dass sie ihren Posten nicht kampflos räumen werde. Und die andere Co-Chefin Katharina Dröge gilt im grünen Richtungsproporz als Linke gesetzt, unabhängig davon, wen die Realo-Seite ins Rennen schicken will.

Baerbock erzielte als Kandidatin das beste Grünen-Ergebnis aller Zeiten

Und so scheint das einstige Grünen-Erfolgsduo Annalena Baerbock und Robert Habeck vielleicht endgültig Geschichte zu sein, nachdem auch der Noch-Vizekanzler seinen Rückzug in die hinteren Reihen der Bundestagsfraktion angekündigt hatte. Baerbock könnte als diejenige in die Partei-Annalen eingehen, die als Spitzenkandidatin das beste Grünen-Ergebnis einer Bundestagswahl eingefahren hat. Gleichwohl waren die 14,7 Prozent im Jahr 2021 für die Partei enttäuschend, nachdem Umfragen die Grünen mit Baerbock als Kanzlerkandidatin in den Monaten zuvor zeitweise sogar als stärkste Kraft vor Union und SPD mit Werten von bis zu 26 Prozent gesehen hatten.

Doch Baerbock geriet vor allem wegen Plagiatsvorwürfen eines von ihr im Wahlkampf schnell veröffentlichten Buchs massiv in die Kritik, sodass am Ende das Rennen um die Kanzlerschaft zwischen dem damaligen CDU-Chef Armin Laschet und dem späteren SPD-Wahlsieger Olaf Scholz lief.

Sie habe immer alles gegeben, schrieb Baerbock auch über ihre Amtszeit als Außenministerin. „Ich bin dabei auch mal gestolpert, um es dann mit doppelter Kraft besser zu machen, weil mir unser Land mitten in Europa und unsere Partei so sehr am Herzen liegen.“ Auch ihre letzten Wochen im Amt könnten anstrengend werden.