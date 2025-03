Grüne stellen erste Bedingungen für Zustimmung zu Riesenfinanzpaket

Die Grünen wollen dem von Union und SPD geplanten Sondervermögen und der Schuldenausnahme für die Bundeswehr nur unter konkreten Bedingungen für die erforderliche Zweidrittelmehrheit zustimmen. „Für uns Grüne ist es entscheidend, dass es mehr Geld für den Klimaschutz gibt“, sagte der frühere Grünen-Fraktionschef und Vertreter des linken Parteiflügels Anton Hofreiter unserer Redaktion.

Anton Hofreiter mahnt Finanzierung europäischer Spionagesatelliten an

„Geradezu bizarr ist, dass Union und SPD frisches Geld für die Ukraine vergessen haben“, fügte Hofreiter hinzu. „Das Land braucht dringend unsere Hilfe“, betonte der Grünen-Politiker. „Wenn die Ukraine fällt, wird Russland dort nicht haltmachen“, mahnte Hofreiter. „Außerdem fehlen in den Finanzzusagen an die Bundeswehr die Bereiche Cyberabwehr und Satelliten“, kritisierte er. „Die müssen mit rein, denn bei Satelliten sind wir völlig abhängig von Amerika“, forderte der Noch-Vorsitzende des Europaausschusses des Bundestags.

Für die nötige Zweidrittelmehrheit bräuchte es Stimmen von Grünen oder FDP. Zuvor reagierten auch die Vorsitzenden der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann und Katharina Dröge zurückhaltend auf die Einigung zwischen Union und SPD auf ein Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur. „Wir werden uns die Vorschläge nun in Ruhe anschauen“, kündigte Fraktionschefin Haßelmann am Dienstag an. Sie mahnte eine langfristige Lösung grundsätzlicher Regeln der Schuldenbremse an Dröge, betonte: „Wir machen gar nichts auf Zuruf.“

Union und SPD wollen Hunderte Milliarden Schulden für Bundeswehr und Infrastruktur

Union und SPD hatten angekündigt, Milliardenkredite für Verteidigung und Infrastruktur zu ermöglichen. Zum einen soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse für alle Verteidigungsausgaben gelockert werden, die über einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen. Außerdem soll ein Sondervermögen für die Instandsetzung der Infrastruktur mit 500 Milliarden Euro geschaffen werden.