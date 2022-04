In Krisenzeiten: Habeck plant Staatskontrolle und Enteignung von Energiefirmen

Eine Energiekrise ist in Deutschland nicht mehr unvorstellbar. Wirtschaftsminister Robert Habeck will durch eine Staatskontrolle und mögliche Enteignung Vorkehrungen treffen.

Eine schwere Energiekrise ist in Deutschland längst ein realistisches Szenario geworden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Bundesrepublik nun auf einen solchen Ernstfall vorbereiten. Er plant eine Novelle des Energiesicherungsgesetzes. Diese soll vorsehen, dass Unternehmen, welche kritische Energie-Infrastruktur betreiben, im Krisenfall unter eine treuhänderische Verwaltung gestellt werden können. Das berichtete zuerst die Funke Mediengruppe. Dem Bericht zufolge soll bereits eine Ressortabstimmung für die Vorlage eingeleitet worden.

Habeck plant Enteignung von Unternehmen im Krisenfall

Eine solche treuhänderische Verwaltung könnte dann durch das Wirtschaftsministerium angeordnet werden. Eine revolutionäre Novelle in der Gesetzgebung. Zu dieser Möglichkeit soll gegriffen werden, "wenn die konkrete Gefahr besteht, dass ohne eine Treuhandverwaltung das Unternehmen seine dem Funktionieren des Gemeinwesens im Sektor Energie dienenden Aufgaben nicht erfüllen wird und eine Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit droht." Eine derartige Anordnung könnte zunächst für sechs Monate getroffen, dann noch für weitere sechs Monate verlängert werden.

Video: dpa

Auch eine Enteignung der Energie-Konzerne sei im Extremfall möglich. Das sieht das Gesetz aber bereits vor. Eine derartige Option sei laut dem Gesetzenwurf aber als "Ultima Ratio" zu sehen. "In Fällen, in denen eine Treuhandverwaltung oder ein anderes milderes Mittel, wie ein alternativer Erwerb nicht geeignet erscheinen, kann eine Enteignung auch unmittelbar erfolgen", stehe in dem Entwurf.

Digitale Plattform zur Gasversorgung bei Energiekrise

Bei einer Energiekrise soll außerdem eine digitale Plattform engesetzt werden. Dafür soll wohl die Gassicherungsverordnung geändert werden. Auf der Plattform sollen sich dann größere Gashändler und Industriebetriebe der Branche registrieren und Daten hinterlegen.

Mit Letzteren soll dann entschieden werden, wo eine Abschaltung erfolgen müsste und wo Gas gespart werden kann.

