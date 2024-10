Ehemann verletzt Frau mit Messer - Keine Lebensgefahr mehr

Eine Frau ist in Wiesbaden von ihrem Ehemann mit einem Messer schwer verletzt worden. In Lebensgefahr schwebe die 27-Jährige nicht mehr, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Nach ihrem 38 Jahre alten Mann werde noch gefahndet. Die Polizei war am Dienstagnachmittag alarmiert worden, bei ihrem Eintreffen in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Dotzheim war der Tatverdächtige bereits geflüchtet. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt.

