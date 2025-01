Rekordchampion Frankreich siegt zum WM-Auftakt

Rekordchampion Frankreich hat gleich zum Auftakt der Handball-WM ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt. Der siebenmalige Weltmeister feierte gegen Katar einen 37:19 (18:10)-Kantersieg und untermauerte damit seine Medaillenambitionen. Weitere Vorrundengegner des Europameisters in der Gruppe C sind Österreich und Kuwait.

Zuvor hatte Italien im ersten Spiel der Endrunde, die in Dänemark, Kroatien und Norwegen ausgetragen wird, für eine Überraschung gesorgt. Der WM-Neuling besiegte Tunesien mit 32:25 (17:11) und hat damit in der Gruppe B gute Chancen auf das Weiterkommen.

Die deutsche Mannschaft greift am Mittwoch erstmals ins Turniergeschehen ein. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft in Herning auf Polen. Weitere Vorrundengegner in der Gruppe A sind die Schweiz und Tschechien.