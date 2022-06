Entlastungspaket 2022: Wann kommt der Hartz-IV-Bonus von 200 Euro?

Eigentlich sollte er die folgen der Pandemie lindern, nun steigen die Preise immer weiter. Der Hartz-IV-Bonus soll kommenden Monat ausgezahlt werden. Doch wann genau?

Ob Tankrabatt, Kinderbonus oder 9-Euro-Ticket - seit Ende März schnürt die Bundesregierung immer weitere Hilfspakete, um die Bürgerinnen und Bürger bei den Preisanstiegen zu entlasten. Nun sind auch die Hartz-IV-Empfängerinnen und -Empfänger dran.Denn die Ampelkoalition einigte sich auf eine Einmalzahlung an diejenigen Bürger, die Sozialleistungen empfangen.

Hartz-IV-Bonus: Bonus wird verdoppelt

Da die Empfängerinnen und Empfänger der Sozialleistung von einem festgesetzen Betrag im Monat leben, unterstützt die Bundesregierung die Hartz-IV-Empfangenden weiter. Denn die steigenden Kosten stellen den Alltag für einkommensschwache Menschen vor große Herausforderungen. Auch wenn die Bundesregierung die Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfangende vorerst ausgesetzt hat.

Eine alleinstehende Person erhält derzeit 449 Euro im Monat. So kann der immer teurer werdende Supermarkteinkauf zur Belastung werden. Deshalb soll nun auch der Corona-Bonus für Empfänger von Sozialhilfe verdoppelt werden. Erst Anfang des Jahres hatte die Regierung angekündigt, einen Bonus von 200 Euro wegen der steigenden Sprit- und Strompreise auszuzahlen. Dieser Bonus wird nun doppelt so hoch. Laut merkur.de begründete Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Erhöhung so: "Die Auswirkungen der Pandemie und die steigenden Lebenshaltungskosten treffen die Menschen besonders hart, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind."

Video: dpa

Entlastungspaket 2022: Wann kommt der Hartz-IV-Bonus?

Die Auszahlung der 200 Euro an die Rentner wird im Juli erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt soll auch der Kindergeld-Bonus für einkommensschwache Familien in Höhe von 20 Euro pro Kind ausgezahlt werden. Dieser soll Kindern und Jugendlichen, die Anspruch auf Grundsicherung oder ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt von der Bundesregierung haben, zugute kommen.

