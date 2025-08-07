Ministerpräsident Haseloff hört auf

Mach’s noch einmal, Reiner. Das hatten viele in der CDU gehofft. Und nicht nur dort. In ganz Deutschland haben am Donnerstag viele nach Sachsen-Anhalt geblickt. Denn Reiner Haseloff war es 2021 gelungen, die AfD bei der Landtagswahl kleinzukriegen.

Doch Reiner macht es nicht noch einmal, er tritt nicht noch einmal an. Das Alter. Wenn die Wähler Anfang September 2026 ihre Kreuze machen, ist Haseloff weit über 72 Jahre alt. Ehe eine Koalition gebildet wird, vergehen weitere Monate. „Ich kann nicht mit quasi 73 fünf Jahre nochmal losmarschieren. Das war mir immer klar, meiner Frau noch klarer“, sagt Haseloff in Magdeburg. Viel Presse ist aufgelaufen, in Sachsen-Anhalt kann im nächsten Jahr das politische Gepräge der Bundesrepublik verformt werden.

Haseloffs Kronprinz soll es richten

Haseloffs Wirtschaftsminister Sven Schulze soll die Macht für die CDU sichern. Er ist gleichzeitig Chef der Landes-CDU. Der Ministerpräsident hat den Ingenieur in den letzten Jahren als Kronprinz aufgebaut, so wie es sein Vorgänger mit ihm gemacht hatte. Auch Haseloff war Wirtschaftsminister, bevor er den Chefsessel einnahm. Wie er die Wähler überzeugen will, wird Schulze gefragt. „Stabilität, keine Experimente. Ich möchte nicht, dass das Land von den Füßen auf den Kopf gestellt wird“, erklärt der 46-Jährige. In der Politik gilt man mit Mitte 40 fast noch als jung.

Ministerpräsident Reiner Haseloff hat Wirtschaftsminister Sven Schulze als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa

In den Umfragen liegt die CDU einige Zähler vorne, aber das hat viel mit Haseloff zu tun. Die AfD gibt sich selbstbewusst. Nächstes Jahr will sie gewinnen und allein regieren. Sollte ihr das gelingen, würde das Schockwellen durch die politische Landschaft jagen. Haseloffs Ruhestand macht den AfD-Sieg wahrscheinlicher. Von den 37 Prozent, die die CDU 2021 bekam, waren etliche Haseloff-Prozente dabei.

Seit 2011 steht er an der Spitze des Bundeslandes und ist weit und breit der bekannteste Politiker zwischen Magdeburger Börde, Harz und den Weinbergen an der Saale. Inzwischen darf er sich dienstältester Ministerpräsident Deutschlands nennen. Über die Jahre ist der Politiker zum Landesvater geworden. Geradeheraus, manchmal knorrig, das Gegenteil von geschwätzig. Haseloff ist so wie die meisten Menschen in Sachsen-Anhalt. Zwei Drittel sind mit seiner Arbeit einverstanden, schätzen seine besonnene Art.

Ein Katholik am Ursprung der Reformation

Etwas unterscheidet ihn von der Mehrzahl seiner Landsleute. Er geht sonntags in die Kirche. Und zwar nicht in einen evangelischen Gottesdienst, wie es für einen Wittenberger natürlich wäre, sondern in die katholische Messe. Haseloffs Mutter stammt aus Schlesien, brachte von dort den katholischen Glauben mit, den Reiner Haseloff heute lebt. Und das, obwohl seine Familie, die seit 600 Jahren in Wittenberg ansässig ist, nach der Reformation zunächst kreuz-evangelisch wurde. Das Haus des Ur-Haseloffs stand ganz in der Nähe des heutigen Luther-Hauses.

Politisiert wurde Haseloff in den späten Jahren der DDR, dem Herbst des Regimes. Seinen Glauben zu leben – evangelisch wie katholisch – konnte einem Nachteile bringen. Reiner Haseloff hat sich erst am Schluss gegen den Arbeiter- und Bauernstaat gestellt. Er durfte Abitur machen, diente bei der Nationalen Volksarmee, studierte Physik und arbeitete danach bei der Umweltbehörde. Er hatte eine innere Distanz zur SED, war aber Mitglied der Ost-CDU, einer jener Blockparteien, die den Machtanspruch des Regimes mittrugen als scheindemokratischen Zierrat. In Wittenberg gingen sie im Wendeherbst 89 immer dienstags auf die Straße, weil sie montags nach Leipzig zu den großen Demos fuhren. Den Tag der Einheit verbrachte Haseloff dann an der Seite Helmut Kohls.

Was er aus der Zeit der Revolution gelernt hat, wurde Haseloff vor fünf Jahren in einem Interview mit der Wochenzeitung Zeit gefragt. Er sagte: „Dass keine Ordnung auf ewig stabil ist. Dass unsere Lebensumstände sich rasch ändern können. Dass nicht nur eine Diktatur gestürzt werden kann, sondern auch unsere Demokratie fragil ist.“

Schon seinerzeit hatte Haseloff überlegt, ob zwei Amtszeiten nicht genug wären. Bevor er seinen Entschluss kundtat, ein drittes Mal anzutreten, war er in die Kirche gegangen. Die Demokratie, sie ist in seinen Augen wieder fragil. Zuletzt hatte Haseloff mit Andeutungen Aufsehen erzeugt, seine Heimat zu verlassen, sollte ihn nächstes Jahr ein AfD-Ministerpräsident beerben. Weg will er trotzdem nicht aus seinem Wittenberg. Eine Grabstelle am Friedhof an der Dresdner Straße hat er für sich reserviert, wo die Verstorbenen seiner Familie liegen. „Für diese Grabstelle habe ich nicht umsonst bezahlt“, meint er. Seit 1423 gibt es die Haseloffs in der Stadt an der Elbe.