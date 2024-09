Verdächtiger nach Messerangriff in Karlsruhe auf der Flucht

Nach dem Messerangriff auf einen 32-Jährigen am Karlsruher Bahnhof ist der Täter noch immer auf der Flucht. Der Unbekannte habe den Mann am Freitag mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen dauern den Angaben zufolge weiter an.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sollen die beiden Männer vor dem Messerangriff am Freitagabend in Streit geraten sein. Der mutmaßliche Täter rannte dem 32-Jährigen auf einem Bahnsteig hinterher und schrie ihm etwas zu. Dann habe er den Mann zu Boden geworfen und ihm Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper und an einem Bein zugefügt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bevor die Bundespolizei eintraf, flüchtete der Verdächtige aus dem Bahnhof. Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass es sich um einen persönlichen Konflikt handelte. Genauere Hintergründe waren vorerst aber unklar.