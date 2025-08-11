Grüne entsetzt von Reiches Streichplan bei Solarstrom

Die Grünen haben zum Widerstand gegen die Kürzungspläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bei der Förderung von Solarstrom aufgerufen. „Die Freunde der dezentralen Energiewende in Bürgerhand müssen jetzt aufstehen. Egal ob Kommunen, Unternehmen, Landwirte und Klimaschützer - Reiches Politik hat viele Verlierer“, sagte der stellvertretende Grünen-Chef, Sven Giegold, unserer Redaktion. Photovoltaik-Anlagen auf Dächern seien die umweltfeundlichste Form, um Energie zu erzeugen.

Reiche hatte im Interview mit dieser Redaktion an der Einspeisevergütung gerüttelt, die die Besitzer von privaten Solaranlagen für den Strom erhalten, den sie in das Netz einspeisen. „Neue, kleine PV-Anlagen rechnen sich schon heute im Markt und bedürften keiner Förderung“, hatte die CDU-Politikerin gesagt. Rückwirkend will sie aber nicht streichen. „Die Hauseigentümer haben für ihre Anlagen Bestandsschutz.“

Einspeisevergütung für private PV-Anlagen

Wer Solarstrom auf seinem Dach erzeugt und diesen in das Netz leitet, erhält einen festen Betrag pro Kilowattstunde. Dieser wird für zwei Jahrzehnte gewährt. Der Staat will damit den Ausbau grüner Stromquellen ankurbeln.

Giegold sagte voraus, dass ohne die Prämie deutlich weniger Photovoltaik-Anlagen installiert würden. „Wenn die Anreize zur Einspeisung wegfallen, werden die Dächer nicht mehr vollgemacht“, meinte der frühere Staatssekretär von Robert Habeck. Die Energiewende werde dann ein Geschäft von Großunternehmen und Investoren. Der Grünen-Parteivize warf der Wirtschaftsministerin außerdem vor, bei ihren Plänen nicht ehrlich vorzugehen. Reiche habe sich offensichtlich vorgenommen, „den dezentralen Ausbau der Erneuerbaren abzuwürgen. „Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Monitoring der Energiewende ist also reine Augenwischerei“.

Bald auch noch Beteiligung an den Kosten des Netzausbaus?

Die CDU-Politikerin hält die jetzige Form des Umbaus des Energiesystems für zu teuer. Neue Windräder, Solar- und Biogasanlagen sollen nur errichtet werden, wenn die Leitungen dafür stabil genug sind. Außerdem will sie die Betreiber der Anlagen an den Kosten des Netzausbaus beteiligen.

Icon vergrößern Wirtschaftsministerin Katherina Reiche will das Energiesystem bezahlbarer machenn. Foto: picture alliance, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wirtschaftsministerin Katherina Reiche will das Energiesystem bezahlbarer machenn. Foto: picture alliance, dpa

In Deutschland werden Wind- und Solarkraft seit einem Vierteljahrhundert gefördert. Die Rechnung dafür haben die längste Zeit die privaten Stromkunden und die allermeisten Unternehmen über die Ökostromumlage bezahlt. Die Ampel-Koalition hat die Förderung in den Staatshaushalt verlegt, so dass die Steuerzahler dafür aufkommen. Mittlerweile haben die Netzbetreiber in einigen Regionen große Mühe, den im Sommer anfallenden Solarstrom abzutransportieren.