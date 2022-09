Heimat-Check

vor 17 Min.

Heimat-Check: „Es gibt kein Theater, kein Kino“

Der Vorhang bleibt geschlossen: Viele Menschen in der Region bemängeln, dass es zu wenig Kultur- und Freizeitmöglichkeiten in ihrem Landkreis gibt, etwa Theater, Kinos und Bars.

Plus Mit dem Kultur- und Freizeitangebot sind viele Menschen in der Region unzufrieden, ebenso wie mit der Gastronomie. Für Begeisterung sorgt dagegen das Vereinsleben - doch auch hier gibt es Probleme.

Von Dominik Schätzle Artikel anhören Shape

Was macht eine Region besonders lebenswert? Diese Frage beantwortet jede und jeder für sich anders. Nicht erst seit Corona ist es vielen Menschen aber wichtig, in die Gemeinschaft eingebunden zu sein, etwa durch Vereine, in denen sie Freunde finden und sich einbringen können. Auch das Angebot an Kultur- und Freizeitmöglichkeiten sowie die Auswahl an Restaurants hat für viele einen maßgeblichen Einfluss auf die Attraktivität der Region, in der sie leben. Die Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig diese Einrichtungen sind – und was fehlt, wenn das Angebot eingeschränkt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen