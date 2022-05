Ministerpräsident Hendrik Wüst im Porträt

Am Sonntag wird in Nordrhein-Westfalen (NRW) ein neuer Landtag gewählt. Ministerpräsident Hendrik Wüst hofft, dass seine CDU als stärkste Kraft abschneidet. Der Minister im Portät.

Am 15. Mai 2022 wird in Nordrhein-Westfalen (NRW) ein neuer Landtag gewählt. Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU) hofft, dass seine Partei die meisten Stimmen erhält und eine Regierung bilden kann. "Darum geht es: Stärkste Kraft zu werden, einen Regierungsauftrag zu bekommen, um damit für stabile Verhältnisse auch in Nordrhein-Westfalen zu sorgen", sagte Wüst nach dem Wahlerfolg seiner Parteikollegen am Sonntag in Schleswig-Holstein. Der Wahlsieg dort gibt Wüst Rückenwind für die Wahl in NRW. Doch wer ist eigentlich der Minister Hendrik Wüst, der seine Partei in die nächste Legislaturperiode in NRW führen will?

Hendrik Wüst: Aus dem Münsterland an die Spitze der CDU in NRW

Hendrik Wüst wurde am 19. Juli 1975 in Rhede im Landkreis Borken im Regierungsbezirk Münster geboren. Nach dem Abitur studierte er in Münster Jura. Nach seiner Zulassung als Rechtsanwalt arbeitete er zunächst für eine Unternehmensberatung. Erste politische Schritte ging er als Stadtverordneter in seiner Heimatstadt Rhede von 1994 bis 2009. 2000 wurde er zum Vorsitzenden der Jungen Union in Nordrhein-Westfalen gewählt.

Von 2002 bis 2012 war er Mitglied im Bundesvorstand der CDU Deutschlands. Mitglied des Landtags von NRW ist er seit 2005. Von 2006 bis 2010 war er dann Generalsekretär der CDU in Nordrhein-Westfalen. Von diesem Amt trat Wüst zurück, nachdem bekannt geworden war, dass man gegen Bezahlung Gesprächstermine mit dem damaligen Ministerpräsident Jürgen Rüttgers bekam. 2010 wurde er Geschäftsführer des Zeitungsverlegerverbandes Nordrhein-Westfalen, des Verbandes der Betriebsgesellschaften Nordrhein-Westfalen und der Pressefunk GmbH wurde.

Video: dpa

2013 bis 2022 war er Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU Nordrhein-Westfalen. Von 2017 bis 2021 wirkte er als Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen im Kabinett von Armin Laschet. Vorsitzender der CDU Nordrhein-Westfalen ist Wüst seit dem 3. Oktober 2021. Seit dem 27. Oktober 2021 ist er der 12. Ministerpräsident von NRW. Er folgte seinem Parteikollegen Armin Laschet, nachdem der sich nach der verlorenen Bundestagswahl aus der CDU-Spitze zurückzog.

Wüst zeigt stolz Frau und Tochter - Ehefrau "wichtigste Ratgeberin"

Wüst ist seit 2019 mit Katharina Wüst (34) verheiratet. Mit ihr hat er Tochter Philippa, sie kam im März 2021 zur Welt. Aus seinem Familienleben macht Wüst kein Geheimnis, im Gegenteil: Zu seiner Vereidigung als Ministerpräsident schob er demonstrativ den Kinderwagen zum Landtag, neben ihm lief seine Katharina. Dabei ließ er sich von Fotografen ablichten. Später sagte Wüst gegenüber dem Magazin Bunte: "Ich wollte ganz offen zeigen, dass hier eine Familie kommt, die gemeinsam diesen Weg geht".

Video: dpa

Seine Frau, ebenfalls Juristin, sei seine wichtigste Beraterin, so Wüst: "Meine Frau sollte nicht durch den Hintereingang geschleust werden. Sie ist für mich der wichtigste Mensch an meiner Seite, meine beste Ratgeberin, sehr klug.“ Die beiden haben sich laut Wüst in einer Kneipe kennengelernt. Katharina habe ihn von einem Wahlplakat wieder erkannt. Im Gespräch habe sich herausgestellt, dass die beiden aus dem selben Ort kommen. "Das Elternhaus ihres Vaters ist fünf Häuser von meinem Elternhaus entfernt", so Wüst damals gegenüber dem Magazin.

Hendrik Wüst hat sich große Ziele gesetzt

Für die Wahl am Sonntag in Nordrhein-Westfalen hat sich Wüst einiges vorgenommen. Sein Ziel: stärkste Kraft in Nordrhein-Westfalen bleiben und die nächste Regierung wieder anzuführen. Laut Umfragen sieht es gut aus für Wüst und seine CDU: Die Christdemokraten könnten laut Prognosen 30 Prozent erreichen, dicht gefolgt allerdings von der SPD mit 28 Prozent.