Infos zur Wahl in Hessen 2023: Termin und Öffnungszeiten der Wahllokale

Die dritte Landtagswahl des Jahres findet im Herbst in Hessen statt. Alles Wichtige zur Wahl des 21. Landtags im Überblick.

Mit der Landtagswahl in Hessen wählt das dritte Bundesland in diesem Jahr eine neue Regierung. Alles, was Sie über die 21. Landtagswahl wissen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Termin: Wann ist die Landtagswahl in Hessen 2023?

Im Januar 2019 nahm die schwarz-grüne Regierung in Hessen ihre Arbeit auf. Alle fünf Jahre wählt das Land eine neue Landesvertretung. Bis 2003 betrug die Legislaturperiode lediglich vier Jahre, wie beispielsweise noch in Bremen. Die Wahl zum 21. Hessischen Landtag findet am 8. Oktober 2023 statt. Die meisten Parteien haben bereits ihre Spitzenkandidatinnen beziehungsweise -kandidaten bekannt gegeben.

Hessen-Wahl 2023: Wie lange sind die Wahllokale geöffnet?

In welchem Zeitraum genau die Wahllokale geöffnet haben werden, ist noch nicht bekannt. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass diese von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein werden.

Landtagswahl in Hessen 2023: Wer darf wählen?

Für die Landtagswahlen sind alle Menschen wahlberechtigt, die

die Deutsche Staatsbürgerschaft besitzen,

am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind

und ihren Hauptwohnsitz oder dauernden Aufenthalt seit mindestens sechs Wochen in Hessen haben.

Hessen-Wahl 2023: Wie ging die Wahl am 28. Oktober 2018 aus?

Mit der Wahl zum 20. Hessischen Landtag 2018 nahm die Koalition von CDU und Grünen ihre Arbeit auf. Nachdem Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) 2022 seinen Rücktritt ankündigte, ist Boris Rhein (ebenfalls CDU) die Spitze des Hessischen Landtags.

Bei der den Landtagswahlen 2018 gewann die CDU mit 27 Prozent der Stimmen. Die SPD erzielte lediglich 19,8 Prozent. Damit war die Partei gleich auf mit den Grünen, die ebenfalls 19,8 Prozent der Stimmen gewinnen konnten.

Währenddessen zog die AfD 2018 mit rund 13,1 Prozent der Stimmen in den Landtag ein, gefolgt von der FDP mit 7,5 Prozent und den Linken (6,3%).