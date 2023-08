Landtagswahl

vor 32 Min.

Hessen-Wahl 2023: Umfrage-Ergebnisse im Überblick

Am 8. Oktober 2023 finden die Landtagswahlen in Hessen statt.

Zwei Landtagswahlen an einem Tag: Hessen und Bayern wählen neue Landesregierungen. So sehen die aktuellen Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl in Hessen 2023 aus.