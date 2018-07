hier eine Kampagne gefahren wird“

19.07.2018

Interview erklärt der CSU-Chef, warum er mit seiner Haltung in der Flüchtlingsfrage am Ende dass sein Verhältnis zu Kanzlerin Angela Merkel viel entspannter ist, als alle denken

Hat Alexander Dobrindt Sie wirklich überzeugt, weiterzumachen?

Alexander Dobrindt hat mit Kanzlerin Angela Merkel telefoniert und einen Termin und die Besetzung für das Gespräch am nächsten Tag geklärt. Der Rest ist bekannt. Wir haben uns mit der CDU auf ein neues Grenzregime einschließlich der Zurückweisung an der Grenze geeinigt.

Und das alles war nötig, weil Ihr Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel zuvor nichts gebracht hat?

Ich hätte mich am meisten darüber gefreut, wenn wir die Einigung mit der CDU schon viel früher hinbekommen hätten.

Nun müssen Sie mit Ländern wie Italien oder Griechenland über die Rücknahme von Flüchtlingen verhandeln. Was macht Sie so sicher, dass die mitspielen?

Wir wollen bis zur ersten Augustwoche Klarheit haben. Mit Griechenland sieht es ganz gut aus. Italien haben wir in der Erwartung, dass es zu einem Abkommen kommt, gerade 50 Bootsflüchtlinge abgenommen. Die Fortschritte in der Sache sind für mich viel wichtiger als der x-te Versuch, sich an mir abzuarbeiten und eine Kampagne gegen mich fortzuführen.

Noch ein Versuch: Trifft Sie das?

Das ist jetzt eine verständliche journalistische Reaktion. Dagegen will ich die ganze Absurdität der Debatte aufzeigen. Alle Länder in Europa sind sich einig, dass wir Migration steuern und begrenzen müssen – wenn aber jemand etwas unternimmt, so wie ich, heißt es sofort, er sei ein Populist. Ich will schlicht beides: Humanität und Hilfe auf der einen Seite, Ordnung und Begrenzung auf der anderen Seite.

Wenn es keine Vereinbarung mit Italien gibt: Beginnt der Streit um nationale Alleingänge dann neu – und Ihr Streit mit Kanzlerin Merkel?

Wenn es kein Abkommen gibt, gibt es zunächst auch keine Lösung. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir etwas hinbekommen.

Bisher geht es nur um ein paar hundert Zurückweisungen pro Monat. Ist das schon die Asylwende?

Am Ende reden wir nicht über ein paar hundert Flüchtlinge im Jahr, sondern über eine komplette Asylwende. Nicht ein einzelner der 63 Punkte meines Masterplans ist für sich genommen die Lösung, sondern nur das Zusammenwirken der einzelnen Maßnahmen entfaltet die nötige Kraft, um Migration vernünftig regeln zu können. Sie werden sehen: Ich bekomme mit meiner Position am Ende recht. 2015 habe ich gesagt, es war ein Fehler, die Grenze so weit zu öffnen. Damals redeten alle von der Willkommenskultur. Heute sagen alle: Die Migrationsfrage ist die Schicksalsfrage Europas. Wir haben Schritt für Schritt die Zuwanderung eingegrenzt.

Nach dieser Logik wären Sie im Flüchtlingsstreit der Sieger und die Kanzlerin die Verliererin.

Auch wenn Sie es mir nicht glauben: In solchen Kategorien denke ich nicht. Mir ist es wichtig, dass wir vernünftige Lösungen finden.

Ist Markus Söder Teil dieser Kampagne, die Sie vermuten? Bayerns Ministerpräsident schiebt die Schuld für die schlechten Umfrageergebnisse der CSU Berlin in die Schuhe, also auch Ihnen und der Kanzlerin.

Bayern steht blendend da und Markus Söder stützt sich auf eine absolute Mehrheit, die wir 2013 unter meiner Führung geholt haben. Bayern kann also handeln, die Staatsregierung ist auf keinen Koalitionspartner angewiesen, das ist ein großer Vorteil für den Wahlkampf.

Ist Söder undankbar?

Was macht denn die CSU aus? Die starke Position in Bayern und der starke Einfluss in Berlin. Beides ist vorhanden. Wir haben im Bund das größte Wohnungsbauprogramm der Geschichte aufs Gleis gesetzt. In der Migrationspolitik eine Lösung für die nächsten Jahre eingeleitet. Eine Sicherheitsarchitektur, um die andere Länder uns beneiden.

Das klingt jetzt, als bekäme Söder es in Bayern nicht hin.

Ich habe die objektive Lage beschrieben. Er hat alle Chancen – und kann mit seiner Staatsregierung CSU pur umsetzen. Genau das macht er: Nehmen Sie nur die bayerische Grenzpolizei oder den Wohnungsbau mit der neu gegründeten BayernHeim.

Macht Herr Söder einen Fehler, Frau Merkel nicht in den bayerischen Wahlkampf einzuladen?

Es ist das gute Recht eines Spitzenkandidaten, für seinen Wahlkampf die politischen Schwerpunkte selbst zu setzen und seine Vorstellungen von der Wahlkampfführung zu realisieren.

Haben Sie die absolute Mehrheit für die CSU in Bayern abgeschrieben?

Wo denken Sie hin! Sie ist nach wie vor möglich, und zwar mit Zuversicht, mit Selbstbewusstsein und auch Stolz auf das, was wir tun für dieses Land.

Und wenn die Landtagswahl in die Hose geht, sind Sie dann der Sündenbock, der dafür mit dem Verlust des Parteivorsitzes büßt?

Das ist eines von diesen Märchen, die jetzt überall herumerzählt werden. Daran beteilige ich mich nicht.

Eine neue Gruppierung namens „Union der Mitte“ plädiert für einen liberaleren Kurs in der Flüchtlingspolitik. Ist das eine Art „ Kirche von unten“ in der CSU, eine parteiinterne Opposition?

Wir sind eine Volkspartei für alle gesellschaftlichen Gruppen. Wir sind als CSU eine Partei der Mitte unter Einschluss der demokratischen Rechten. Dafür habe ich mein ganzes Leben gekämpft. Dafür müssen sich aber die verschiedenen Gruppen gegenseitig tolerieren: Arbeitgeber und Arbeitnehmer, national Gesinnte und liberal Gesinnte, Christen und Atheisten. Das macht doch die Faszination der CSU aus! Natürlich ist die Mitte wichtig, aber sie darf die anderen Flügel nicht ausgrenzen.

Halten Sie über kurz oder lang eine Koalition mit der AfD für möglich?

Ausgeschlossen. Das wäre das Ende der Einzigartigkeit der CSU.

Warum gehen die AfD-Werte in Bayern nicht zurück, obwohl die CSU sie durch Härte in der Flüchtlingspolitik auf ihrem Terrain zu schlagen versucht?

Die Menschen wollen zu Recht sehen, dass wir etwas tun. Erinnern Sie sich doch an den Bundestagswahlkampf 2017. Die Leute haben damals gesagt: Das ist richtig, was ihr vorhabt, aber könnt Ihr das auch durchsetzen? Darum ist es jetzt so wichtig, dass wir in der Flüchtlingspolitik auch umsetzen, was wir erarbeitet haben. Dann geht es mit der AfD auch wieder bergab.

Können Sie mit Frau Merkel nach den erbitterten Auseinandersetzungen der vergangenen Monate eigentlich noch zusammenarbeiten?

Anders als es gelegentlich dargestellt wird, war der Sturz der Kanzlerin für mich nie eine Option. Und der Bruch der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU auch nicht. Der Kitt zwischen CDU und CSU muss schon noch da sein, und dazu gehört, dass man respektiert, was jemand leistet für dieses Land – und da hat Angela Merkel viele Verdienste.

Trotzdem schwer vorstellbar, dass Frau Merkel und Sie einfach weitermachen, als sei nichts passiert in den vorigen Wochen?

Frau Merkel und ich sitzen oft im Kanzleramt zusammen und sagen: Das glaubt uns jetzt kein Mensch, dass wir trotz aller Differenzen ganz normal miteinander reden. Wir besprechen Dinge nüchtern und sachlich, danach verabschieden wir uns freundlich. Anders können Sie auf dieser Ebene gar nicht Politik machen. Für die Politik brauchen Sie Mut und Überzeugungen, da können Sie sich nicht irgendwie durchschleichen.

Haben wir zu viele Durchschleicher in der Politik?

Mein Ding war das nie. In den sieben Jahren als Bundesgesundheitsminister gab es zeitweise kaum eine Veranstaltung, bei der nicht Tausende gegen mich demonstriert hätten. Aber auch damals galt für mich schon: Überzeugt sein von der Sache und eng am Willen der Bevölkerung bleiben!

Ein Einzelgänger sind Sie aber schon, oder?

Meine Frau und ich schmunzeln jedes Mal beim Frühstück, wenn wieder irgendwo steht, der Seehofer mache alles alleine mit sich aus. Sie würden staunen, wenn Sie wüssten, was für anspruchsvolle Diskussionen ich mit vielen Parteifreunden führe.

Halten Frau Merkel und Sie dann auch beide bis zum Ende der Wahlperiode durch?

Ja.

Sie haben ja schon gesagt, Sie lassen sich nicht von einer Frau feuern, der Sie in ihr Amt verholfen haben.

Als wir Ende 2017 über eine Jamaika-Koalition verhandelt haben, wäre das ohne mich nicht möglich gewesen. Auch die Koalition mit der SPD wäre ohne uns nicht zustande gekommen, weil wir immer wieder vermittelt haben. Der Parteivorsitzende der CSU alles getan hat, damit es überhaupt zu dieser Koalition kommt.

Sieht Frau Merkel das auch so?

Sie war an jedem Tag der Koalitionsgespräche mit am Tisch.

