Tino Chrupalla nennt Vorfall in Ingolstadt erneut "Anschlag"

Was passierte bei der Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt, nach der AfD-Chef Chrupalla ins Krankenhaus kam? Er legt neue Unterlagen vor, doch vieles bleibt unklar.

AfD-Bundeschef Tino Chrupalla hat seine Darstellung bekräftigt, Opfer eines Anschlags geworden zu sein. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Berlin präsentierte der 48-Jährige medizinische Unterlagen, die seinen Angaben zufolge von Ärzten des Klinikums Dresden erstellt worden sind. In den Dokumenten sei demnach von einem vier Millimeter tiefen Stichkanal im Oberarm Chrupallas die Rede. "Das belegt, dass es zu einem Einstich gekommen ist", sagte Chrupalla. Ein Bienen- oder Wespenstich komme als Ursache nicht infrage. Auch eine am Tatort gefundene Pinnwandnadel könne den Einstich kaum verursacht haben. Untersuchungen auf Gifte dauerten noch an, eine Vergiftung mit Quecksilber aber habe ausgeschlossen werden können. Die Aufklärung, sagte Chrupalla, wolle er Polizei und Staatsanwaltschaft überlassen.

Vorfall bei Wahlkampfauftritt von AfD-Chef Tino Chrupalla in Ingolstadt

Bei dem Vorfall im Wahlkampf in Ingolstadt habe er auf der Bühne plötzlich Kreislaufprobleme, Schwindel und Brechreiz verspürt, sagte der AfD-Politiker. "Mein rechter Arm hat sich bis zum Ellenbogen hart angefühlt", sagte er, "Danach bin ich zu Boden gegangen." Kurz darauf habe er einen Blutfleck an seinem rechten Arm entdeckt. Beamte des Bundeskriminalamts hätten daraufhin Maßnahmen der Tatortsicherung durchgeführt. Chrupallas Hemd, Unterhemd und Jacke seien eingezogen worden. Bislang lägen keine forensischen Ergebnisse vor. Die Unterlagen belegten laut Chrupalla "den Angriff auf mich, der als Anschlag zu werten ist".

Was war passiert? Nach Angaben der bayerischen Polizei war der AfD-Bundesvorsitzende vor einer geplanten Wahlkampfrede in Ingolstadt am 4. Oktober ins örtliche Klinikum gebracht worden. Er hatte über Übelkeit und Schmerzen im Oberarm geklagt. Nach einer Nacht zur Überwachung auf der Intensivstation konnte Chrupalla das Krankenhaus wieder verlassen. Was genau sich abgespielt hatte, blieb unklar. Die AfD hatte berichtet, dass Chrupalla zuvor mit mehreren Personen für Fotos posiert hatte. Laut Polizei ist es dabei wohl zu "leichtem Körperkontakt" gekommen.

Dem Arztbrief aus Ingolstadt zufolge wurde Chrupalla vermutlich mit einer Nadel in den Oberarm gestochen. Es gab schnell Vermutungen, dass Chrupalla mit einer Spritze ein bislang unbekanntes Mittel injiziert wurde. Die bayerische AfD-Spitzenkandidatin, Katrin Ebner-Steiner, sprach von einem "gescheiterten Attentat". Die Ermittlungen dauern noch an, noch im Laufe der Woche will die Staatsanwaltschaft Ergebnisse bekannt geben. Bislang hatte die Staatsanwaltschaft die Darstellung, dass es sich um einen Angriff handelt, nicht bestätigt. Mit dem Vorgehen der Staatsanwaltschaft zeigte sich Chrupalla nicht einverstanden und habe es bereits abgemahnt. Weiter sei es seiner Ansicht nach nicht mit dem Arztgeheimnis vereinbar, dass Informationen über seinen Gesundheitszustand nach außen drangen. "Warum die Staatsanwaltschaft die Fakten anders darstellt, kann ich nicht bewerten", sagte er. "Ich sehe es als Skandal, dass ich mich als Opfer rechtfertigen muss."

Chrupalla klagt über Schmerzen und Übelkeit

Nach eigenen Angaben hat sich Chrupalla später auf eigenen Wunsch hin zu weiteren Untersuchungen ins Klinikum Dresden begeben. Die behandelnden Ärzte in Ingolstadt hätten sich seiner Aussage zufolge dagegen entschieden, das Hautgewebe zu entfernen und pathologisch untersuchen zu lassen. Dies sei schließlich in Dresden geschehen. Zudem habe er weitere Blutproben an private Labore geschickt. Der AfD-Bundeschef wolle damit zur Aufklärung des Falles beitragen und die Ergebnisse an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. Es gehe um die Sicherheit auch anderer Parteien, aber "wir sind die, die am meisten angegriffen werden". Laut Daten des Deutschen Bundestages gab es im ersten Halbjahr 2023 121 Angriffe auf Parteirepräsentanten der AfD. Bei Grünen Politikerinnen und Politikern verzeichnet der Bundestag 301 Angriffe, gefolgt von der SPD mit 153 Angriffen.

In den fraglichen Minuten nach seinem Eintreffen in Ingolstadt sei er zunächst "von eigenen Leuten begrüßt" worden. Danach habe es eine Reihe von Selfie- und Autogrammwünschen gegeben. Einige Personen hätten dabei den Arm um seine Schulter gelegt. Minuten später habe er dann Schmerz und Übelkeit verspürt sowie die Einstichstelle festgestellt. Noch immer fühle er sich nicht gänzlich gesund und klage über Übelkeit und Appetitlosigkeit.