Kann sich Finanzminister Klingbeil bald auf einen Geldregen freuen?

Beim Geld hört auch die Parteifreundschaft auf: Der rheinland-pfälzische SPD-Regierungschef Alexander Schweitzer empfängt derzeit seine Kolleginnen und Kollegen aller Bundesländer zur Ministerpräsidentenkonferenz in Mainz. Als obersten Tagesordnungspunkt der Runde hat der SPD-Mann ein Thema angesetzt, das seinem Parteichef Lars Klingbeil als Bundesfinanzminister kaum gefällt. Der Pfälzer Schweitzer pocht auf das Prinzip: „Wer anschafft, muss auch zahlen.“

Klingbeil droht mit Blockade der von der CSU durchgesetzten Entlastungen

Denn sowohl die Ampel als auch frühere Koalitionen haben viele Leistungen wie das höhere Wohngeld beschlossen, doch bei den Kosten die zuständigen Kommunen und Länder im Regen stehen lassen. Aktuell herrscht Streit um Wohltaten, die vor allem die CSU durchgesetzt hat: Etwa die Erhöhung der Pendlerpauschale von 30 auf 38 Cent künftig auch für die ersten 20 Kilometer Arbeitsweg. Oder die Mehrwertsteuersenkung für Essen im Restaurant und höhere Ehrenamtspauschalen.

All dies führt zu geringeren Steuereinnahmen, welche die Länder sogar noch etwas härter treffen werden als den Bund. Doch Klingbeil ließ die Ministerpräsidenten kühl per Statement in der Bild-Zeitung auflaufen: „Sehr klar ist: Es wird keine Kompensation des Bundes geben. Wenn einige unionsgeführte Länder das nicht wollen, gefährden sie die Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie, die Entlastung von Pendlern und die Stärkung des Ehrenamts. Ich glaube nicht, dass sie das riskieren wollen.“ Der SPD-Chef droht unverhohlen, die Steuererleichterungen wieder einzukassieren, falls der Bundesrat sein „Entlastungsgesetz“ nicht durchwinkt.

Steuerschätzer erwarten erst weniger und jetzt mehr Staatseinnahmen

Den Streit etwas entschärfen könnte die halbjährliche Steuerschätzung, welche die zuständigen Fachleute an diesem Donnerstag vorlegen wollen. Es ist durchgesickert, dass Bund, Länder und Kommunen nun angeblich mit insgesamt 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Jahre 2025 bis 2029 rechnen könnten. Allerdings hatten zuvor noch im Mai die Schätzer die Prognose für den gleichen Zeitraum um 81 Milliarden nach unten korrigiert. Unter dem Strich geht es um ein Plus von 20 Milliarden Euro, verteilt auf vier Jahre, das sich Bund, Länder und Kommunen teilen müssen. Positiv wirkt aus Bürgersicht, dass der Fiskus von einer besser als erwarteten Entwicklung der Löhne profitiert.

Für Finanzminister Klingbeil dürften nun einige Haushaltslöcher etwas kleiner werden. Laut einem Bericht des Handelsblatts könnte die bisher berechnete Lücke für das Jahr 2027 von 34 Milliarden um zehn Milliarden Euro schrumpfen. Bislang klagte der Finanzminister für die Jahre von 2027 bis 2029 über einen gigantischen Fehlbetrag von 172 Milliarden Euro – der größten Haushaltslücke in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein Grund dafür sind die mit den sogenannten „Sondervermögen“ deutlich gestiegenen Kredite und Schulden des Bundes: Allein die jährlichen Zinskosten werden sich für den Bund bis 2029 auf über 70 Milliarden verdoppeln.

Bayern fordert nach Steuerschätzung rasche Enntlastungen für die Bürger

Bayerns CSU-Finanzminister Albert Füracker fordert dennoch Steuerentlastungen für Unternehmen und die Bevölkerung. „Wir brauchen dringend effektive Maßnahmen, damit die deutsche Wirtschaft aus ihrem Tal heraus und zügig wieder in Schwung kommt“, sagte er unserer Redaktion. „Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass durch steuerliche Impulse Wirtschaftswachstum entsteht.“ Die Entlastungen seien zwar für Bund, Länder und Kommunen zunächst mit Steuerausfällen verbunden, zahlten sich aber als Investition in die Zukunft wieder aus, hofft Füracker: „Wenn die Wirtschaft wieder anzieht, fließen auch wieder mehr Steuereinnahmen - hiervon profitieren dann in den nächsten Jahren wiederum auch alle Ebenen.“