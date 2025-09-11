Augsburger Getriebe für die Bundeswehr: So will Renk schneller liefern

Die Zeiten, als Politikerinnen und Politiker aus Imagegründen lieber einen Bogen um Rüstungsunternehmen gemacht haben, sind vorbei. Abrupt beendet von Wladimir Putin – und der Erkenntnis, wie fragil der Frieden selbst in Europa sein kann. Die Bedrohung durch Russlands Großmachtstreben auf der einen und die Unzuverlässigkeit von Donald Trump auf der anderen Seite zwingen Deutschland dazu, mehr in die eigene Verteidigung zu investieren – und machen Konzerne wie Renk in Augsburg schlagartig zur spannenden Adresse für Politiker.

Renk stellt von der Manufaktur auf Serienproduktion um

Der Hersteller von Panzergetrieben hat die Arbeit in seinen Werkshallen neu organisiert. Weg von der traditionellen Manufaktur, hin zu einer Art industrieller Serienproduktion. Mehr Stückzahlen in höherer Geschwindigkeit sind das Ziel, wie Firmenchef Alexander Sagel erklärt. Renk ist ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, die Bundeswehr abwehrbereit zu machen. Und damit auch ein wichtiger Faktor für Markus Söder. Denn: Bayerns Ministerpräsident will nicht nur, dass sich das Land besser gegen mögliche Attacken von außen wappnet, sondern auch, dass die heimische Wirtschaft dabei eine Schlüsselrolle spielt. Am Donnerstag machte sich der CSU-Chef vor Ort ein Bild von der neuen Renk-Welt – und mit ihm eine ganze Reihe von Landes- und Kommunalpolitikern. „Wir sind mehr herausgefordert denn je“, warnte Söder mit Blick auf die kürzliche Provokation durch russische Drohnen im Nato-Land Polen.

Markus Söder warnt: „Wir stehen unter Zeitdruck“

Mit Akteuren wie Renk, dem Taurus-Hersteller MBDA in Schrobenhausen, Airbus auch mit dessen Helicoptersparte in Donauwörth, dem aus Krauss-Maffei geschmiedeten Rüstungsriesen KNDS, Diehl in Nürnberg oder dem Drohnen-Startup Helsing in München ist Bayern einer der wichtigsten Standorte für die deutsche Rüstungsindustrie, die seit dem russischen Überfall auf die Ukraine einen unerwarteten Boom erlebt.

Söder sieht darin eine große Chance – nicht nur, weil dadurch neue Arbeitsplätze in Bayern entstehen. Schon jetzt sind es rund 45.000. Angesichts der vielen verschiedenen Waffensysteme innerhalb Europas ist es aus seiner Sicht auch existenziell, möglichst viel im eigenen Land zu produzieren, um nicht nur bei der Lieferung, sondern auch bei Ersatzteilen, Instandhaltung, Innovation und technischer Kompetenz unabhängig zu sein. Söder wirbt zudem dafür, Investitionsbedingungen für die Branche zu verbessern und bürokratische Hürden abzubauen. „Wir stehen unter Zeitdruck“, betonte er.

Mehr Effizienz: Renk will von Autobauern lernen

Um schneller und mehr liefern zu können, setzt Renk nicht auf zusätzliche Fabriken, sondern auf effizientere Abläufe. Emmerich Schiller, im Vorstand für das operative Geschäft verantwortlich, will dabei von Autobauern lernen, die ihre Produktion über die vergangenen Jahrzehnte immer weiter optimiert und auf höhere Stückzahlen ausgerichtet haben. Der Manager weiß, wovon er spricht, hat selbst lange bei Mercedes gearbeitet. Ein Beispiel: Die Teile für jedes Renk-Getriebe werden nun in einem Logistikbereich in exakt der Reihenfolge vorsortiert, wie sie später montiert werden. Der gesamte „Bausatz“ wird dann automatisch von einem Fahrzeug direkt zum Arbeitsplatz des Monteurs transportiert. Dieses Konzept soll standardisiert auf alle Werke ausgerollt werden.

Das traditionsreiche Unternehmen, 1873 in Augsburg gegründet, will damit seinen Wachstumskurs fortsetzen. Die Auftragsbücher sind voll, der Bestand erreichte im Sommer mit rund 5,9 Milliarden Euro einen Rekordwert. In den kommenden vier bis fünf Jahren will Renk-Chef Sagel fast eine halbe Milliarde Euro investieren, um die Kapazitäten auszubauen sowie Forschung und Entwicklung zu stärken. Auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll weiter steigen. Markus Söder gefällt das.