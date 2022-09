Hohentengen

12.09.2022

Hier soll bald Atommüll lagern: das Strahlengrab im Hochrhein-Idyll

Plus Die Schweiz will ein Atommüll-Endlager nahe der deutschen Grenze errichten. Die Gründe dafür seien rein geologisch. Dabei ist der Standort schon mal von der Liste gestrichen worden.

Von Elisa-Madeleine Glöckner

Hohentengen ist ein Ort, vor dem sich die Wiesen wie ein Teppich entrollen. Weinreben wachsen in eindrucksvoller Höhe heran, während sich weiter unten die Einfamilienhäuser mal mehr, mal weniger eng aneinanderschmiegen. Kleinbürgerliches Idyll, ein Erholungsort. Mit Touristen und Kühen und Pendlern und Bauern, im Süden nur vom Rhein flankiert. Von der anderen Seite her grüßt die Schweiz. Und in zwei Jahrzehnten auch deren Atommüll.

