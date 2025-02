„Offen will ich sein – und notfalls unbequem“: Trauer um Horst Köhler

Die Geschichte mit dem Becher begleitet Horst Köhler wie ein Leibwächter einen Spitzenpolitiker. Bei einer seiner vielen Afrika-Reisen schenkt eine Frau in Mali dem späteren Bundespräsidenten einen Becher aus Plastik, so breit wie eine Untertasse und vielleicht 20 Zentimeter hoch. Er enthält die Wochenration Hirse, die in einem Zentrum für schwangere Frauen an jede Bewohnerin verteilt wird. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Wieder zu Hause stellt Köhler den Becher auf seinen Schreibtisch – als ständige Mahnung, Afrika nicht sich selbst zu überlassen.

An einem Abend im Januar 2009 sitzt Köhler, der am Samstag im Alter von 81 Jahren gestorben ist, mit ein paar Journalisten im Garten seines Hotels in Accra zusammen, der Hauptstadt Ghanas. Er erzählt einmal mehr die Geschichte mit dem Becher Hirse und dann von den vielen Gesprächen, die er tagsüber geführt hat, und von denen sich fast alle um den wachsenden Einfluss Chinas in Afrika drehen. „Wir im Norden“, sagt Köhler dann, „müssen unser Verhalten ändern.“ Für ihn heißt das: Afrika nicht nur als Elendsquartier der Welt zu betrachten, in das man pflichtschuldig Entwicklungshilfe pumpt, sondern als Partner, für den man seine Märkte öffnet und Zölle senkt. Gerne zitiert er dabei den Philosophen Karl Popper: „Optimismus ist Pflicht.“

Afrika war das Lebensthema für Horst Köhler

Afrika ist das Lebensthema des Ökonomen Köhler – vor seiner Zeit als Bundespräsident, während seiner Amtszeit und auch danach noch, als er fast zwei Jahre lang im Westsahara-Konflikt zwischen Marokko und Mauretanien vermittelt, ehe ihn seine schon etwas angeschlagene Gesundheit zum Aufhören zwingt. Schon als junger Mann hat er zu Hause in Ludwigsburg, wo seine Familie nach dem Krieg eine neue Heimat gefunden hat, mit Freunden einen Dritte-Welt-Laden gegründet. Als Staatsoberhaupt startet er 2005 die „Partnerschaft für Afrika“, ein Forum, das einen engeren Austausch zwischen den Kontinenten anstrebt und weit über das rein Politische hinausgeht. Einmal ist der Literaturnobelpreisträger Wole Soyinka mit dabei, in Ghana begleiten ihn der Krimiautor Henning Mankell, der damals in Mosambik lebt, der frühere Fußballprofi Anthony Baffoe und der Sänger Wolfgang Niedecken, der ebenfalls ein großes Herz für Afrika hat.

Köhler ist neben Joachim Gauck der vielleicht politischste Präsident, den Deutschland bisher hatte: direkter, konfrontativer, entschlossener als die Republik es bis dahin von ihren Staatsoberhäuptern gewohnt ist. Der 1943 im heutigen Polen geborene Bauernsohn beschränkt sich nicht auf das rein Repräsentative, sondern mischt sich beherzt in Debatten wie dem Kampf gegen die hohe Arbeitslosigkeit, die Schuldenwirtschaft und die grassierende Subventionitis ein. Zweimal weigert er sich sogar, Gesetze auszufertigen, weil er sie für verfassungswidrig hält. Und er warnt zur Empörung von halb Ostdeutschland davor, mit aller Kraft gleiche Lebensverhältnisse in ganz Deutschland schaffen zu wollen. Wer die Unterschiede zwischen den Regionen mit Milliarden an Steuergeld einebnen wolle, fürchtet er, bürdet den nächsten Generationen eine untragbare Schuldenlast auf. „Meinen Amtseid“, hat er nach seiner Vereidigung gesagt, „verstehe ich als Verpflichtung, zur Erneuerung Deutschlands beizutragen.“

Köhler war der erste Bundespräsident ohne Parteikarriere

Der promovierte Ökonom Köhler hat bereits eine lange Karriere als Ministerialbeamter hinter sich, ehe er Staatssekretär beim damaligen Finanzminister Theo Waigel wird und für ihn unter anderem den Maastricht-Vertrag mit aushandelt, der das Fundament für die Europäische Währungsunion legt. Anschließend wechselt er ins Bankfach, zunächst als Präsident des Sparkassenverbandes, dann als Präsident der Osteuropabank in London und schließlich als Direktor des Internationalen Währungsfonds in Washington. Als klar ist, dass der damalige Bundespräsident Johannes Rau keine zweite Amtszeit mehr anstrebt, haben Angela Merkel und Edmund Stoiber sich eigentlich schon auf Wolfgang Schäuble als Kandidaten der Union geeinigt, der aber ist der FDP zu konservativ, die für eine Mehrheit in der Bundesversammlung gebraucht wird.

So kommt plötzlich Horst Köhler ins Spiel – und setzt sich knapp gegen die SPD-Frau Gesine Schwan durch. Er ist der erste Nichtparteipolitiker im höchsten Staatsamt – das macht ihn freier in seinen Entscheidungen und unabhängiger in dem, was er sagen will. Frank-Walter Steinmeier, der amtierende Bundespräsident, formuliert es am Samstag so: „Es waren auch seine oft klaren und längst nicht immer bequemen Mahnungen und Ansprachen, die ihm Anerkennung brachten.“ Draußen, im Land, wird er dafür geschätzt. Drinnen, im Raumschiff der Politik, aber hoffen viele, dass der Präsident es nach vier Jahren dann auch gut sein lassen werde. Zu sperrig ist er dem Parteien-Establishment. Unter anderem durchkreuzt er durch einen geschickt lancierten Brief die Pläne des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, den Tag der Deutschen Einheit immer auf den ersten Sonntag im Oktober zu legen, um einen Feiertag einzusparen

Horst Köhler tritt mit einem Paukenschlag als Bundespräsident zurück

Anders als Rau aber kandidiert Köhler noch einmal, gewinnt noch einmal gegen Gesine Schwan, tritt aber zwei Jahre später mit einem Paukenschlag zurück. Nach einem Besuch in Afghanistan hat er auf dem Rückflug in einem Interview eher beiläufig erwähnt, dass Deutschland strategische Interessen wie freie Handelswege im Notfall auch militärisch wahren müsse, was zu Hause einen Sturm der Entrüstung auslöst. Der Spiegel hat einen Bericht gar mit „Horst Lübke“ überschrieben und Köhler damit in eine Reihe mit dem vielleicht hilflosesten, wenn nicht gar peinlichsten Präsidenten der deutschen Nachkriegsgeschichte gestellt. Temperamentvoll, wie er ist, fackelt der so Geschmähte nicht lange – und geht. Ihm vorzuwerfen, er rede Wirtschaftskriegen das Wort, findet Köhler ungeheuerlich. Seine Äußerungen, sagt er später, seien bewusst missverstanden und parteipolitisch instrumentalisiert worden.

Als er zurücktritt, hat er Tränen in den Augen. „Offen will ich sein – und notfalls unbequem“, hat er Jahre zuvor in einem Interview gesagt. Das ist ihm gelungen.