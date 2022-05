SPD hat noch offene Fragen zu Mitflug von Lambrechts Sohn

Verteidigungsministerin Lambrecht habe sich bei dem Mitflug ihres Sohnes in einem Regierungshubschrauber zwar "regelkonform verhalten", ein paar offene Fragen hat die SPD aber dennoch.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, sieht bei dem Hubschrauber-Flug von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ( SPD) mit ihrem Sohn noch Klärungsbedarf.

"Es gibt jetzt noch ein paar offene Fragen, und die werden geklärt werden müssen", sagte der SPD-Politiker im RTL/ntv-"Frühstart". Dazu würden sicherlich auch das Ministerium und die Ministerin selbst ihren Beitrag leisten. Rücktrittsforderungen wies Roth zurück. "Wenn sich jemand regelkonform verhält, dann ist das kein Grund für einen Rücktritt."

Solidarität mit Lambrecht

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, verteidigt Lambrechts Verhalten. Sie habe alles rechtens angemeldet und abgewickelt, so Mast vor Journalisten in Berlin. Die Verteidigungsministerin mache ihren Job "sehr engagiert, ernsthaft und durchsetzungsstark". Es gebe größere Themen, über die man sich aufregen könne.

Auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat Lambrecht (SPD) gegen Kritik in Schutz genommen. Die Ministerin mache einen "engagierten Job", sagte die FDP-Politikerin im Deutschlandfunk. Strack-Zimmermann dazu: "Ich bin mir sicher, dass die Ministerin sich darüber bewusst ist, dass das nicht geschickt war." Maßstab müsse jedoch sein, ob sie ihre Amt gut wahrnehme.

Lambrecht hatte in einem Regierungshubschrauber zu einem Truppenbesuch in Norddeutschland Mitte April ihren 21-jährigen Sohn mitgenommen. Am nächsten Tag und nach einer Hotelübernachtung ging es mit Auto und Personenschützern auf die nahe Insel Sylt. Das Verteidigungsministerium verweist darauf, dass Lambrecht den Mitflug ordnungsgemäß beantragt und die Kosten voll übernommen habe.

