Abdul-Malik al-Huthi ist der Mann, der Amerika den Krieg erklärt

Aus dem Untergrund heraus hat Abdul-Malik al-Huthi eine der schlagkräftigsten Milizen im Nahen Osten geformt – und verbreitet dort nun Angst und Schrecken.

Abdul-Malik Al-Huthi weiß, wie man die amerikanische Öffentlichkeit erschrecken und die eigenen Anhänger begeistern kann. Sollten die USA im Jemen angreifen, drohe ihnen „Schlimmeres als in Afghanistan oder Vietnam“, sagte der Anführer der jemenitischen Huthi-Rebellen kürzlich. Seit die Huthis die Schifffahrt im Roten Meer mit Raketen und Drohnen bedrohen, ist Al-Huthi in den Augen des Westens von einem obskuren Rebellenchef zu einem gefährlichen Gegner mutiert. Wenn es nach ihm geht, werden die USA ihn und seine Rebellen bald besser kennenlernen, als ihnen lieb ist.

Der 44-jährige Al-Huthi tritt selten öffentlich auf, und wenn er es tut, trägt er meistens einen Krummdolch im Gürtel. Die Waffe erinnert an seine Laufbahn als Truppenkommandeur der Huthis im Kampf gegen die saudisch unterstützte jemenitische Regierung. Al-Huthi steht seit 20 Jahren an der Spitze der militanten Bewegung, die den Namen seines schiitischen Clans aus dem Norden Jemens trägt. Gegründet wurde die Gruppe von Al-Huthis Bruder Hussein, der 2004 von den Truppen des damaligen jemenitischen Präsidenten Ali Abdullah Saleh getötet wurde.

Die Huthis sind Verbündete der schiitischen Regionalmacht Iran

Al-Huthi hat aus seiner Organisation eine der schlagkräftigsten Milizen im Nahen Osten gemacht. Die Huthis sind Verbündete der schiitischen Regionalmacht Iran, die den Rebellen moderne Waffen liefert. Der Huthi-Chef hat die militärischen Kapazitäten seiner Organisation systematisch erweitert. So setzte er das Ziel, die Huthis sollten so stark werden, dass sie ganz Saudi-Arabien und auch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) treffen könnten. Vor zwei Jahren griffen die Rebellen den saudischen Ölkonzern Aramco und die VAE-Hauptstadt Abu Dhabi an.

Al-Huthi steuert seine Kämpfer aus dem Untergrund. Er wechselt häufig seinen Aufenthaltsort, gibt keine Pressekonferenzen, unternimmt keine Auslandsreisen und wählt für öffentliche Auftritte meistens Fernsehansprachen aus der sicheren Umgebung eines Studios. Selbst wichtige Verhandlungen führt er über Mittelsmänner oder per Videoschalte. Zu den Geheimnissen um den Huthi-Chef gehört auch seine Motivation. In Ansprachen nennt Al-Huthi, der seine Herkunft auf den Propheten Mohammed zurückführt, häufig religiöse Gründe für den Kampf seiner Miliz. Auch zur Parteinahme für die Hamas im Gaza-Konflikt gegen Israel sagte er, es sei die Pflicht aller Muslime, den Palästinensern beizustehen: Die Angriffe auf Schiffe im Roten Meer seien ein „heiliger Akt“.

