IG-Metall-Chefin Benner warnt Arbeitgeber: Redet den Standort nicht schlecht

IG-Metall-Chefin Christiane Benner fordert fordert mehr Optimismus in der immer heftiger geführten Standort-Diskussion ein und nimmt die Unternehmer in die Pflicht. Die Top-Gewerkschafterin sagte im Gespräch mit unserer Redaktion: „Mich ärgert, dass der Standort Deutschland von den Arbeitgebern so schlecht geredet wird. Wir sehen die Probleme ja, aber meckern, statt Lösungen zu finden, kann nicht der richtige Weg sein.“

Sorge um Verlagerung von Arbeitsplätzen in die USA

Die IG-Metall-Vorsitzende sieht mit Sorge, dass deutsche Unternehmen auf Druck von Trump Arbeitsplätze in die USA verlagern wollen. Dabei verweist Benner darauf, dass die IG Metall als führende deutsche Industrie-Gewerkschaft der schwierigeren Situation gerade von Betrieben aus dem Bereich der Autozulieferer Rechnung trage: „Die Beschäftigten verzichten auf Sonderzahlungen, verkürzen unbezahlt ihre Arbeitszeit. Sie leisten ihren Beitrag.“ Und sie fügte hinzu: „Den der Arbeitgeber hingegen möchte ich bitte mal sehen.“ Die IG Metall setze sich dagegen gegenüber der Bundesregierung dafür ein, „dass die zu hohen Energiekosten für Unternehmen gesenkt werden und dass Bürokratie abgebaut wird“.

Benner betonte: „Wir haben auch ein Interesse an einem starken Standort. Aber dafür braucht es Verantwortung.“ Ihrer Ansicht nach sollten die Arbeitgeber in Deutschland anpacken und nicht einpacken. Sie dürften demnach die Produktion nicht in andere Länder verlagern oder nur noch dort investieren.

IG-Metall-Chefin wirbt für ein positiveres Deutschland-Bild

Die IG-Metall-Vorsitzende warb gegenüber den Unternehmens-Vertretern indes für ein positiveres Deutschland-Bild: „Ich finde es wichtiger, die Stärken des Standorts hervorzuheben, der mit seinen hochqualifizierten Frauen und Männern international punkten kann. Ich bleibe eine Optimistin.“ So hob Benner die erfolgreiche Elektrobranche hervor, gerade wenn es um die Speicherung von Energie oder Wasserstoff-Technologien geht. Und sie sagte: „In Deutschland steht weltweit der viertgrößte Quanten-Computer. Wir haben einen innovativen Mittelstand und eine starke Handwerksbranche. Fast 60 Prozent des in Deutschland erzeugten Stroms stammen aus erneuerbaren Energien. Wir sind immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.“ Die Gewerkschafterin warf die Frage auf: „Warum sprechen wir nicht mehr über die Stärken Deutschlands?“ Arbeitgeber-Vertreter erweckten vielmehr den Eindruck, „Deutschland sei eine Bananen-Republik, in der nichts vorwärtsgeht“. Doch das stimme nicht.

Die ökonomischen Kerndaten belegen indes: Die Wirtschaft wächst nicht mehr. In der heimischen Metall- und Elektroindustrie sind seit 2019 rund 245.000 Arbeitsplätze verloren gegangen.

Ökonom Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim sieht großen Handlungsbedarf. „Deutschland ist als Standort im internationalen Vergleich breit abgeschlagen.“ Nicht nur wegen der Energiepreise, der hohen Steuern, der Regulierungsdichte und der „außer Kontrolle geratenen Lohnnebenkosten“. Auch die Tendenz zur Arbeitszeitverkürzung und der Mangel an Produktivität sei ein Problem. „Wir haben immer noch Forschungsstärke“ betont der Experte, mit Blick auf den Standort sagt er allerdings: „Wir wollen erste Liga spielen, aber das tun wir nicht mehr“. Die Unternehmen würden eher in Deutschland Standorte schließen als in Polen oder den Niederlanden. Die Regierung habe das Problem erkannt. „Als Erstes müssen nun die Kosten der sozialen Sicherungssysteme gedämpft werden.“