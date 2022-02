In den Hinterzimmern brummt das illegale Glücksspiel

Die Länder setzen sich für ein sauberes Glücksspielgeschäft ein. Das gelingt aber nur teilweise. Eine neue Studie gibt Einblick in die dunkle Welt der illegalen Spielhöllen.

Es gibt sie durchaus, die heile Glücksspielwelt. Sie ist reguliert, bunt und glitzernd, verspricht Unterhaltung und oft noch einen Geldgewinn. Die Branche ist umsatzstark, 2020 lag der Bruttospielertrag staatlichen Angaben zufolge bei 11,7 Milliarden Euro – wegen der Corona-Krise rund 1,6 Milliarden Euro weniger als im Jahr davor. Daneben blüht der Schwarzmarkt. Sein Anteil liegt bei 13 Prozent, sagen die Bundesländer. Eine neue Feldstudie legt allerdings den Verdacht nahe, dass das illegale Glücksspiel in Deutschland viel verbreiteter ist. Einem Krimi gleich hat sich der Autor Jürgen Trümper in die Spielhöllen und Shisha-Bars gewagt, an die Türen von Hinterzimmern geklopft und Prügel riskiert. Sein Befund müsste in der Politik die Alarmglocken schrillen lassen.

Von Mitte Juni bis Anfang Oktober letzten Jahres suchte Trümper 150 Kommunen in 13 Bundesländern auf und besuchte unter anderem 1110 illegale Spielorte. In Bayern etwa nahm er sich insgesamt 190 Betriebe vor, in Baden-Württemberg waren es 127. Der Abschlussbericht liegt unserer Redaktion vor, er habe, schreibt Trümper darin, bewusst nicht nur Großstädte besucht. Seine Studie mit dem Titel „Einblicke in den illegalen Glücksspielmarkt 2021“ dokumentiere vielmehr, dass auch Klein- und Mittelstädte betroffen seien.

In vielen Hinterzimmern der Republik wird illegal gezockt - mit Karten und Jetons, aber auch an nicht zugelassenen Automaten. Foto: Bernhard Weizenegger

Zwei Drittel der Betriebe waren illegal

Trümper ist Geschäftsführer des Arbeitskreises gegen Spielsucht, die Abhängigkeit vom Daddeln und Zocken betrifft die gesamte Gesellschaft. Von etwa 430.000 Glücksspielsüchtigen geht die Regierung aus. Am 1. Juli trat der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft, er soll unter anderem den Jugend- und Spielerschutz gewährleisten sowie Glücksspiel- und Wettsucht verhindern. Das mag am regulierten Markt gelingen. Doch dort, wo sich das Spiel in die Illegalität verlagert, ist der Staat außen vor.

Trümper ging für seine vom Verband der Deutschen Automatenindustrie in Auftrag gegebene und finanzierte Studie zum zweiten Mal dorthin, wo es auch schon mal wehtun kann. Häufig habe seine Begehung vor Türen mit der Aufschrift „Privat“, „Nur für Personal“ oder „Zutritt verboten“ enden müssen, berichtet Trümper. Oft sei sie „am erklärten Widerstand anwesender Personen bereits im Eingangsbereich“ gescheitert. „Zum Teil wurde eine drohende Haltung eingenommen und der Zutritt in ein Objekt unmissverständlich untersagt“, schreibt Trümper und verzichtete zum Eigenschutz manches Mal auf den Besuch. Das Bild in den von ihm besuchten 1500 „Objekten“ gibt allerdings zu Denken. Gemessen an den geltenden Gesetzen waren nur 92 ohne Beanstandung. Bei knapp zwei Dritteln hingegen handelte es sich um illegale Spielorte, bei weiteren 30 Prozent um sogenannte Problemgastronomie.

Trümper schaute sich auch nach „Fungames“ um. Sie sind verboten, das Bundesverwaltungsgericht erklärt, sie seien „ähnlich wie herkömmliche Geldspielgeräte aufgemacht, werden aber nicht mit Geldmünzen, sondern mit Spielmünzen, sogenannten Token, oder über aufladbare Speicherchips bespielt“. Den Experten zufolge geht es gleichwohl um hohe Wetteinsätze in bar, die unter der Hand den Besitzer und (seltener) die Besitzerin wechseln.

"Fungames"-Schulungen könnten helfen

Illegales Glücksspiel wird nicht nur mit Sucht und Abhängigkeit verbunden. Immer wieder geht es auch um Finanzkriminalität, Terrorfinanzierung und Geldwäsche, das Problem hat sich durch Online-Glücksspiele noch verschärft. Die Bundesregierung zieht sich bei der Lösung auf Zuständigkeiten zurück und verweist darauf, dass der gesamte Glücksspielbereich in den politischen Verantwortungsbereich der Länder fällt. Die wiederum stemmen sich gegen das verbotene Spiel, ihre Möglichkeiten sind indes allein schon wegen fehlenden Personals begrenzt.

Trümper rät in seiner Studie unter anderem zu „Fungames“-Schulungen für Richter, Staatsanwältinnen und die Polizei, gibt sich aber keinen Illusionen hin. „Der Autor verbindet mit den Erkenntnissen dieser Feldstudie die Hoffnung, dass die Verantwortlichen aus Politik, Verbänden des Glücksspielwesens, der Ordnungskräfte sowie Glücksspielkritiker gemeinsame Maßnahmen entwickeln, die den illegalen Glücksspielmarkt eliminieren oder doch zumindest eindämmen“, schreibt er. Diesen Satz enthielt die vorherige Studie auch schon.