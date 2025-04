Rind läuft Eigentümer davon und landet in Bundeswehr-Kaserne

In einer Bundeswehr-Kaserne hat ein entlaufenes Rind im Allgäu Zuflucht gesucht. Das Jungrind habe in der Nacht auf Freitag den militärischen Sicherheitsbereich der Generaloberst-Beck-Kaserne in Sonthofen betreten, teilte die Polizei mit. Ersten Weisungen des Wachpersonals sei das Tier nicht nachgekommen, weshalb die Polizei alarmiert worden sei.

Geholfen hätten den Beamten aber vor allem benachbarte Landwirte. Die hätten den Besitzer des Rinds ausfindig gemacht, das Tier vom Kasernengelände gebracht und ihm eine Unterkunft für die Nacht gewährt. Am Freitag sollte das Rind dann zurück zu seinem Eigentümer gebracht werden.

Die Generaloberst-Beck-Kaserne in Sonthofen wurde früher von den Nationalsozialisten als Kaderschmiede genutzt. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa