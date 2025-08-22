Im Urlaub arbeiten? Ja, nein, vielleicht?

Haben Sie ein Ritual, um den Kopf für den Urlaub freizubekommen?

LAURA VENZ: Nein, aber das Packen des Koffers ist für mich immer dieses Zeichen: Jetzt ist Urlaub. Wenn ich überlege, welche Kleider packe ich ein – und zwar solche, die ich nicht im Arbeitsalltag trage. Dann beginnt der Urlaub im Kopf. Das hilft mir rauszukommen. Letztlich sind es zwei Dinge: Das eine ist das Abschließen der Arbeit. Das reicht aber nicht. Das andere ist das Reinkommen in die Nichtarbeit.

Wie organisiert man sich so, dass mit der Entspannung tatsächlich klappt?

VENZ: Hilfreich ist, die Arbeit wirklich außen vor zu lassen, also jedes mögliche Eindringen von Arbeit in den Nicht-Arbeitsbereich zu verhindern, um sich wirklich fallen zu lassen. Zur Vorbereitung gehört: Abwesenheitsnotiz aktivieren, Mails oder Diensthandy auf stumm stellen. Sonst kommt plötzlich doch eine Mail rein und man ist sofort wieder im Arbeitsmodus. Was wir immer wieder feststellen, ist, dass viele sich unter Druck setzen. Nach dem Motto: Jetzt ist der Urlaub da, jetzt muss unmittelbar die Erholung einsetzen. Das ist nicht hilfreich, weil wir damit sofort wieder eine Anforderung an uns selbst stellen. Ich rate, gelassen und realistisch zu bleiben. Der Erholungseffekt kommt schon und es ist nicht schlimm, wenn das nicht am ersten Tag ist, sondern das darf dann auch langsam gehen und ein bisschen Zeit brauchen.

Und ist es ok, am ersten Urlaubstag noch eine Sache abzuschließen, die man vorher nicht geschafft hat?

VENZ: Auch hier rate ich zur Gelassenheit: Wenn Sie sich entscheiden, am Urlaubsanfang noch diese eine Sache fertig zu machen, um dann ganz sicher zu sein, dass sie erledigt ist, würde ich das machen. Wir können uns auf alles Mögliche vorbereiten, aber nicht einfach unsere Gedanken abschalten. Wenn wirklich alles erledigt ist, hilft es im Urlaub, etwas dafür zu tun, auch gedanklich Distanz zur Arbeit herzustellen. Wie, das ist sehr individuell, aber fast allen hilft körperliche Bewegung. Das muss nicht der große Sport sein. Am Strand spazieren reicht. In die Natur gehen, neue Dinge sehen.

Viele Projekte überdauern die Urlaube. Wer sich nicht lösen kann, dem hilft vielleicht ein Blick in die Mails, um sich zu vergewissern, das alles läuft – um dann entspannen zu können.

VENZ: Auch hier gilt: Sich nicht unter Druck setzen lassen. Wir müssen für uns selber herausfinden, was uns guttut. Wer findet, dass er so viele Mails bekommt und ihn das stresst, der kann sich einen Tag im Urlaub reservieren, an dem er die vormittags drei Stunden abarbeitet. Aber: Es ist besser, das zu planen. Davor und danach kann man dann entspannen. Wie gesagt: Auch in der Freizeit sollten wir ein bisschen gnädig mit uns sein und nicht so schwarz-weiß denken. Sicher, keine Arbeit ist im Urlaub das Allerbeste. Aber wer das nicht schafft, darf sich auch einen Arbeitstag im Urlaub genehmigen, wenn das hilft, die anderen Tage wirklich abzuschalten.

Was sagen Sie jenen, die das Diensthandy dabeihaben und am Strand doch spinksen, wenn die anderen beim Baden sind?

VENZ: Allen, die im Urlaub unbedingt arbeiten wollen, rate ich dazu, klare Regeln aufzustellen, die explizit mit den Mitreisenden abgesprochen sind. Regeln machen und – ganz wichtig – sich dran auch halten. Sonst wird aus fünf Minuten Mails lesen ganz schnell ein ganzer Vormittag.

Zumal es alle anderen auch an ihre Arbeit erinnert, wenn da plötzlich ein Laptop im Strandkorb aufgeklappt wird...

VENZ: ... genau. Wenn es schon sein muss, dann gilt auch hier: die Welten trennen. Das Hotelzimmer ist der Ort für die Arbeit, nie aber der Strand. Sonst verknüpfe ich den auf einmal auch mit dem Job.

Und wie bringt man dem eigenen eitlen Arbeitskopf bei, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit für zwei, drei Wochen doch tatsächlich ersetzbar ist?

VENZ: Das ist eine ganz wichtige Frage, denn das zu verinnerlichen, beginnt schon im Arbeitsalltag. Wenn wir uns in diesem – tatsächlich oder nur gefühlt – unersetzlich machen, weil wir immer alles selbst erledigen wollen, dann wird es im Urlaub schwierig. Wenn niemand außer Ihnen weiß, wie Ihre Aufgaben zu erledigen sind, werden Sie die im Urlaub dabeihaben.

Der gute Urlaub beginnt im Job?

VENZ: Auf jeden Fall. Gute Absprachen mit den Kolleginnen und Kollegen, gutes Delegieren, wenn man in einer Führungsposition ist. Klare Verantwortlichkeiten. Natürlich ist das immer auch eine Persönlichkeitsfrage. Manche können das gut, andere wollen lieber die Kontrolle behalten. Das ist auch okay. Grundlegend dabei ist, dass es Vertrauen innerhalb des Teams gibt, dass die Sachen laufen.

Und wie stehen Sie zu Workation, also der bewussten Kombination aus Urlaub und Arbeit?

VENZ: Dazu gibt es ganz wenig Forschung. Aber hier ist umso wichtiger, dass die Grenzen glasklar gezogen sind. Grundsätzlich gilt: Ein Ortswechsel kann beruflich sehr beflügelnd. Die Idee von Workation finde ich prinzipiell gut, die Gedanken können so freier sein.

Wie lange sollte man mindestens in die Sommerfrische gehen?

VENZ: Es gibt keine Mindestdauer, und wir sollten uns auch nicht nur im Urlaub erholen, sondern auch im Alltag. Das hängt immer davon ab, wie leer der Akku ist. Ist er nur ein bisschen unten, haben wir schneller wieder mehr Energie. Es muss nicht der eine, lange Urlaub sein – auch wenn Meta-Studien inzwischen ergeben, dass die Erholung danach länger hält. Das Wichtigste: Der Akku sollte nie ganz leer werden. Und nicht alles vorher noch auf den letzten Drücker erledigen, sonst fährt man sicher gestresst in den Urlaub.

Hat Ihnen Ihre Forschung geholfen, entspannter zu sein?

VENZ: Nein, ich hatte da vorher schon ein gutes Händchen für mich. Aber natürlich bin auch ich nicht perfekt beim Entspannen. All die Ratschläge gelassen zu bleiben, das klingt immer so toll, aber auch mir fällt das mitunter schwer. Aber: Dann nehme ich das so hin.

Zur Person Laura Venz ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Leuphana Universität Lüneburg. Und nein, sogar sie ist nicht immer gelassen.