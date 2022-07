SPD plant neue Förderung für Wohneigentum

Exklusiv SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert schlägt vor, dass ein staatliches Programm fehlendes Eigenkapital ersetzen soll.

Als Reaktion auf die Wohnungsmisere in Deutschland will die SPD ein neues Instrument zur Eigentumsförderung auflegen. „Es geht letztlich darum, Eigenkapital zu ersetzen. Ein staatliches Programm sorgt quasi dafür, dass Haushalte, die kein Erspartes, aber ein stabiles Einkommen haben, trotzdem den Weg ins Eigentum gehen können“, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert unserer Redaktion.

Viele Menschen brächten anständige Löhne nach Hause, erklärte der SPD-Politiker. „Aber wenn man von zu Hause aus nichts in die Finanzierung einbringen kann, dann kommt der Kauf gar nicht erst zustande.“ Deswegen werde gerade im Bauministerium eine Förderung entwickelt, die genau dort ansetze.

Kühnert hält Ziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr für realisierbar

Kühnert zeigte sich gleichzeitig zuversichtlich, dass die Regierung das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr nicht aufgeben muss. „Wir haben diese Zahl gesetzt in dem Wissen, dass das sportlich wird in dieser Wahlperiode. Aber was sind politische Ziele wert, wenn wir sie nur bei Schönwetter aufrechterhalten?“, sagte er und ergänzte: „Wir glauben, 400.000 sind möglich, wenn alle ihren Beitrag dazu leisten.“ Dass der Bund jetzt seine Mittel extrem erhöhe – fast 15 Milliarden bis 2026 – sei für die SPD ein riesiger Erfolg.

