Streit um nächtliche Hausaufgaben eskaliert – Mann in U-Haft

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Unterfranken ist ein Mann von seinem Mitbewohner angegriffen worden, als er nachts Hausaufgaben machen wollte. Der 24-Jährige sei von dem zwei Jahre jüngeren Mitbewohner in Würzburg wohl mit einem Kugelschreiber verletzt und anschließend heftig gewürgt worden, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Ermittlungen waren die beiden Männer in der Nacht zum Mittwoch in Streit geraten, als der eine Deutsch-Hausaufgaben machen und der andere schlafen wollte. Der mutmaßliche Angreifer wurde vorläufig festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn wird den Angaben zufolge wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.