Jüdisches Café am Haus der Wannsee-Konferenz möchte ein Ort der Begegnung sein

Shahar Yosi Elkin steht im Café neben der Gedenk- und Bildungsstätte „Haus der Wannsee-Konferenz“ in Berlin und stapelt Bagels mit Humus-Füllung auf einer Platte. Sie sind für eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern bestimmt, die an einer Veranstaltung über Dokumentenanalyse teilnehmen. Das Café liegt wenige Schritte neben dem Gedenkort, einer ehemaligen Fabrikantenvilla aus dem Jahr 1914. Dort trafen sich am 20. Januar 1942 Staatssekretäre verschiedener Ministerien und Zentralinstanzen des Dritten Reiches und der NSDAP sowie führende Offiziere der SS und Polizei, um die „Endlösung der Judenfrage“ zu besprechen. Die Entscheidungen führten in den Holocaust, in dem Millionen Jüdinnen und Juden getötet wurden.

Seit Dezember vergangenen Jahres befindet sich neben dem Gedenkort ein Café, das von dem jüdischen Meisterkonditor Shahar Yosi Elkin und seinem Mann Marcin Dawid Liera-Elkin gepachtet wird. Das Gebäude des Cafés entstand 1914/15 als Gewächshaus der Villa, wurde umfassend renoviert, erhielt frische Farben und neue Möbel, um einen Ort der Begegnung und des Gesprächs zu schaffen. Wie fühlen sich die beiden jüdischen Männer, an diesem Gedenkort mitzuwirken?

Konditormeister Shahar Yosi Elkin betreibt mit seinem Mann Marcin Dawid Liera-Elkin die jüdische Bäckerei Babka & Krantz. Zum jüdischen Neujahrsfest gibt es Barches aus Hefeteig. Foto: Julia Graber

„Ich halte es für wichtig, dort zu arbeiten. Was passiert ist, können wir nicht ändern“, sagt Shahar Yosi Elkin. Der Konditormeister möchte mit seinen Familienrezepten und dem Geschmack seines Gebäcks zeigen, dass alle Menschen und ihre Kultur wichtig sind. „Wir sollten uns nicht wegen Hass oder wegen Vorurteilen ignorieren oder verletzen.“

Arbeiten an einem Gedenkort bringt emotionale Belastung mit

Beim Betreiben des Cafés erhielt Elkin anfangs Unterstützung aus seiner Familie. „Meine Schwester arbeitete auch dort. Doch es belastete sie emotional sehr“, sagt Elkin. Ein Blick in die Familiengeschichte offenbart Schreckliches: „Shahars Großmutter war als kleines Kind in Auschwitz. Ihre ganze Familie ist dort ermordet worden, bis auf die Schwester“, sagt Marcin Dawid Liera-Elkin.

Emotional sei es für Liera-Elkin und seinen Mann einfacher, am Ort der Gedenk- und Bildungsstätte zu arbeiten, „weil wir Speisen liefern und keine Gedenkarbeit leisten“, so der 44-Jährige. Gleichzeitig mache es ihn stolz, Menschen in Berlin zum jüdischen Neujahrsfest mit Backwaren wie Barches aus Hefeteig auszustatten.

Die Arbeit biete auch Herausforderungen. Liera-Elkin berichtet von einem Vorfall im Café: „Ein Mann kam hinein und rügte unsere Angestellte, da sie kein Deutsch sprach, obwohl sie in Deutschland ist“, sagt Liera-Elkin. Sie seien bemüht, in solchen Situationen das Gespräch zu suchen. Doch Vorfälle wie dieser seien die Ausnahme. Morddrohungen nehme sich das Paar mehr zu Herzen.

Konditormeister Shahar Yosi Elkin steht in der jüdischen Bäckerei Babka & Krantz, die er mit seinem Mann Marcin Dawid Liera-Elkin betreibt. Auf dem Backblech liegen fünf Barches mit Sesam für das jüdische Neujahrsfest. Foto: Julia Graber

Wenn Elkin nicht im Café neben der Gedenkstätte ein Catering vorbereitet, steht er in der Backstube seiner jüdischen Bäckerei BABKA & KRANTZ. Dort entstehen aktuell die Backwaren, die Elkin auch ins Café neben der Gedenkstätte liefert. Babka meint einen länglich geflochtenen, süßen Hefezopf in vegetarischer oder veganer Ausführung mit traditionellen europäischen Geschmacksprofilen wie Mohn oder Marzipan. Krantz bezeichnet einen rund geflochtenen Hefezopf in süßer oder herzhafter und in vegetarischer oder veganer Produktion mit levantinischen Geschmacksprofilen aus der Region rund um das östliche Mittelmeer. Verwendet werden vorwiegend biologisch-lokale Produkte in koscherer Qualität.

Für die Betreiber von Babka & Krantz stehen Gemeinsamkeiten im Mittelpunkt

Seit knapp drei Jahren betreibt das Paar gemeinsam mit einem zehnköpfigen Team, zu dem auch zwei Azubis gehören, die Bäckerei. „Bereits kurz nach der Eröffnung haben wir viele Reaktionen erhalten. Uns war klar, dass die Bäckerei durch den Namen ein jüdisch gelesener Ort ist“, sagt Liera-Elkin. Er ist stolz auf das Erreichte, zuletzt der Deutsche Handwerkspreis der Bürgschaftsbanken. „Wir sind der erste jüdische Meisterbetrieb in der 750-jährigen Geschichte der Berliner Bäckerinnung.“

Neben einer großen jüdischen Gemeinschaft aus der Nachbarschaft, kämen auch viele muslimische Kundinnen und Kunden in die Bäckerei. „Sie wissen, dass wir keine Schweine- oder Rinder-Gelatine verwenden“, nennt Liera-Elkin einen Grund. „Wir haben von Anfang an Wert darauf gelegt, immer wieder deutlich zu machen, dass politische Meinungen Privatsache sind und in der Bäckerei keinen Platz haben. Gemeinsame Speisen und Gewürze stehen bei uns im Mittelpunkt.“