Ikone mit Schrammen: Wie der Dalai Lama die Welt verstört

Ein Video zeigt das geistliche Oberhaupt der Tibeter, wie es ein Kind dazu auffordert, seine Zunge zu lutschen. Die Empörung weltweit ist groß, die Entschuldigung halbherzig.

Wenn der Dalai Lama auf Reisen geht, wird er oft empfangen wie ein Popstar. Seit Jahrzehnten wirbt das geistliche Oberhaupt der Tibeter für Völkerverständigung, Harmonie und gegenseitigen Respekt. Für viele Menschen ist der buddhistische Mönch, der seit mehr als 60 Jahren im Exil in Indien lebt, eine Ikone des friedlichen Widerstands gegen jede Form der Unterdrückung. Doch in dieser Woche bekam der Sockel, auf den der Dalai Lama bisweilen gestellt wird, Risse. Es geht um eine verstörende Begegnung mit einem Kind.

"Saug an meiner Zunge", sagt der Dalai Lama zu dem Jungen

Die Szene spielte sich bereits Ende Februar im Tempel des Geistlichen in Dharamsala ab. Doch erst jetzt verbreitete sich ein Video, das den 87-Jährigen zeigt, wie er mit einem etwa zehn Jahre alten Jungen scherzt. Die beiden umarmen sich, verharren einen Moment Stirn an Stirn. Es wird gelacht. Der Dalai Lama küsst das Kind, das sich anscheinend nicht besonders wohl dabei fühlt, auf den Mund. Dann streckt er seine Zunge heraus und sagt zu dem Jungen, er solle daran saugen, was dieser nur andeutet und lieber etwas Abstand hält. Was im Publikum vor Ort noch spontane Heiterkeit auslöst, sorgt Wochen später für heftige Irritationen weltweit und wirft viele Fragen auf.

Was hat sich der Dalai Lama nur dabei gedacht? Wie konnte es zu einer solchen Grenzüberschreitung kommen? Hat der geistliche Führer seinen Status als "Heiligkeit" der Tibeter missbraucht? Fühlte sich das Kind in irgendeiner Form verpflichtet? Das Video wird online millionenfach gesehen. Viele werten das Verhalten des Dalai Lama als sexuelle Übergriffigkeit. Andere verweisen darauf, dass körperliche Nähe und Berührungen, auch im Gesicht, Teil der tibetischen Kultur seien.

Der Dalai Lama entschuldigt sich via Twitter

Aufgrund der vielen empörten Reaktionen sieht sich der Friedensnobelpreisträger zu einer öffentlichen Stellungnahme via Twitter genötigt. "Ein Videoclip zirkuliert, der ein kürzliches Treffen zeigt, bei dem ein kleiner Junge seine Heiligkeit den Dalai Lama fragte, ob er ihn umarmen könne. Seine Heiligkeit möchte sich bei dem Jungen und seiner Familie wie auch bei seinen vielen Freunden rund um die Welt für den Schmerz entschuldigen, den seine Worte verursacht haben könnten", steht auf dem offiziellen Twitter-Profil des Dalai Lama, dem rund 19 Millionen Menschen folgen.

Ob das Kind aus freien Stücken die Nähe des Geistlichen gesucht hatte, bleibt unklar. Später in dem Video ist der Junge zu sehen, wie er vom Dalai Lama gekitzelt wird und für ein Gruppenfoto posiert. "Seine Heiligkeit neckt oft Leute, die er trifft, auf eine unschuldige und verspielte Art, sogar in der Öffentlichkeit und vor Kameras. Er bedauert den Vorfall", heißt es in dem offiziellen Statement auf Twitter.

Viele Menschen fühlen sich vom Verhalten des Dalai Lama abgestoßen

Tatsächlich gibt es unzählige Aufnahmen, die den Dalai Lama zeigen, wie er Menschen spontan umarmt oder anfasst. Seine Nahbarkeit, seine Herzlichkeit und sein Humor sind auch zum Markenzeichen geworden. Doch diese Begegnung ist anders. Weil es sich um ein Kind handelt. Weil ein Abhängigkeitsverhältnis wie bei einem Lehrer zu einem Schüler besteht, der sich nicht wehren kann. Weil das Lutschen an der Zunge, zumindest nach westlichem Empfinden, ohne jeden Zweifel sexuell konnotiert ist. Wo bleibt da der Respekt, den der Mann in der orangefarbenen Robe sonst predigt?

Dass der Dalai Lama das alles nun zum misslungenen Scherz erklärt, ändert nichts daran, dass Millionen Menschen enttäuscht sind und sich von den Bildern abgestoßen fühlen. Viele fühlen sich an Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche erinnert. Die Ikone hat Schrammen bekommen.