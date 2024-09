Ein knappes Jahr Javier Milei: Armutsquote in Argentinien steigt auf über 50 Prozent

Javier Milei ist seit einem knappen Jahr Präsident von Argentinien. Seit seinem Amtsantritt im Dezember 2023 setzte der studierte Volkswirt zahlreiche Reformen durch, um der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas wieder auf die Beine zu helfen. Nun lebt rund die Hälfte der Argentinierinnen und Argentinier unterhalb der Armutsgrenze. Wie offizielle Statistiken über das erste Halbjahr 2024 zeigen, verfügen rund 52,9 Prozent der Menschen im Land über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens. Die Zahlen veröffentlichte die staatliche Statistikbehörde Indec am Freitag.

Javier Milei setzt auf radikale Sparprogramme in Argentinien

Von Beginn seiner Amtszeit an setzte Milei auf teilweise radikale und populistische Maßnahmen, um der außer Kontrolle geratenen Inflation in Argentinien entgegenzuwirken. Im Wahlkampf trat der 53-Jährige mit einer Kettensäge auf. Sein Reformprogramm bezeichnete er als Schocktherapie. Immer wieder nutzte Milei vulgäre Ausdrücke, um politische Entscheidungen zu begleiten.

Milei bezeichnet seine Wirtschaftspolitik als ultraliberal. Trotz sehr hoher Inflationsraten kürzte der Präsident Subventionen und strich Sozialprogramme wie staatliche Preisregelungen. Alltägliche Produkte und Dienstleistungen wie Milch oder Telefonrechnungen wurden teurer. Renten und Löhne im öffentlichen Dienst stiegen nur langsam. Zahlreiche Beschäftigte des Staates wurden entlassen. Vehemente Proteste begleiten die Amtszeit des 53-Jährigen.

Inflationsrate in Argentinien ist nach wie vor hoch

Die Inflation in Argentinien ist nach wie vor sehr hoch. Laut Statistischem Bundesamt stiegen die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher im Juli dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 266 Prozent. Damit konnte die Teuerungsrate im Vergleich zum bisherigen Höchststand von rund 289 Prozent im April 2024 zwar sinken. Dennoch liegt die Inflationsrate weiterhin im achten Monat in Folge über einem Wert von 200 Prozent. Mitte September hatte Milei versprochen, den Wert bis Dezember 2025 auf 18 Prozent zu senken.

Der Anstieg der Armutsquote in diesem Halbjahr ist so hoch wie lange nicht mehr. Einen noch höheren Wert erreichte die Statistik zuletzt während einer Finanzkrise im Jahr 2001. Auch im Vergleich zum Vorjahr stieg die Quote sprunghaft. Im ersten Halbjahr 2023 lebten noch rund 41,7 Prozent unterhalb der Armutsgrenze.