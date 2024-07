Ein Tag für Israel

Leo Sucharewicz hat einen Traum. Jedes Jahr am 10. Juli grüßen sich Millionen Menschen in Deutschland mit „Schalom“, sie hängen Israel-Flaggen an ihre Balkone oder stecken sich einen Davidstern an den Kragen - als sichtbares Zeichen ihrer Solidarität mit Israel. Es sei jetzt an der Zeit ein Stopp-Signal zu setzen, meint Sucharewicz. „Gerichtet an Antisemiten aller Couleur, an obsessive Israel-Feinde, Demokratiegegner, Islamisten, Nazis und radikale Palästinenser.“ Ihre Hassparolen, Übergriffe, Drohungen und ihr Jubel über die Verbrechen der Hamas seien unerträglich. „Für unser Zusammenleben, unsere soziale Kultur und unsere Demokratie sind sie toxisch.“.

Sucharewicz, 1948 als Sohn jüdischer Holocaust-Überlebender im polnischen Lodz geboren, in München aufgewachsen und Politikwissenschaftler von Beruf, lebt im Ruhestand zwar auf Zypern, verfolgt die Debatte in Deutschland aber nicht erst seit den Massakern vom 7. Oktober mit wachsender Besorgnis.. Mehr als 120 palästinensische Organisationen seien in der Bundesrepublik aktiv, rechnet er im Gespräch mit unserer Redaktion vor. Sie sammelten Spenden, gründeten gemeinnützige Vereine, für die sie auch Zuschüsse erhielten, und seien sehr professionell in der Ansprache ihrer Zielgruppen. Einige von ihnen seien einfach nur engagiert, andere dagegen fanatisiert bis hin zum offenen Judenhass. In jedem Fall aber sei die palästinensische Zivilgesellschaft in Deutschland „bis auf die Knochen politisiert“, sagt Sucharewicz - während die Stimme Israels und der deutschen Juden viel zu wenig gehört werde.

Sucharewicz hat in zwei Kriegen gekämpft

Das will der Mann, der als junger israelischer Soldat im Sechs-Tage-Krieg und im Jom-Kippur-Krieg gekämpft hat, nun mit seinem Verein „Demokratie und Information“ ändern. Mehr als 160 Organisationen von der Konrad-Adenauer-Stiftung über die grüne Landtagsfraktion in Bayern bis zur Evangelischen Akademie Tutzing oder und dem deutschen Lehrerverband unterstützen seinen bundesweiten Tag der Solidarität mit Israel. Teils mit kleinen Ständen in Fußgängerzonen, teils mit großen Kundgebungen wie an diesem Mittwoch um 18 Uhr auf dem St. Jakobs-Platz in München, wo unter anderem der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, der Kabarettist Christian Springer, die Schauspielerin Uschi Glas und der israelische Armeesprecher Arye Sharuz Shalicar auftreten werden. „Die Palästinenser sind überall“, sagt Sucharewicz. Dabei gehörten weder die Straßen noch die Campi der Universitäten, der Kulturbetrieb oder gar die Demokratie den radikalen Kräften. Auf verlorenem Posten fühlt er sich nicht: „Die Forderungen nach einem Kalifat in Deutschland, die gewalttätigen Besetzungen der Universitäten und die zunehmenden Messerattacken lösen eine Art Solidaritätsreflex mit Israel aus..“ Der Organisator ist sich sicher: Millionen Deutsche stehen an der Seite Israels – nur zeigen wollten es viele bislang nicht.

Leo Sucharewicz will den 10. Juli zum Tag der Solidarität mit Israel machen. Foto: lsc/oh

Den 10. Juli als Datum für seine Initiative hat er bewusst gewählt. „1945 fand an diesem Tag in Dresden die erste Theateraufführung nach dem Krieg statt..“ Gezeigt wurde Lessings „Nathan der Weise“. Ein wunderbares Symbol für Toleranz, für die Aufklärung und den Aufbruch in eine neue, friedliche und demokratische Zeit, findet Sucharewicz. „Wahrlich wert, verteidigt zu werden. Wahrlich wert, einen Beitrag zu leisten.“ Die Schirmherrschaft für den Aktionstag hat Charlotte Knobloch übernommen, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.