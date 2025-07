Vor Asylgipfel: Dobrindt kündigt schärferes Vorgehen gegen Flüchtlinge an

Unmittelbar vor dem EU-Asylgipfel auf der Zugspitze hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ein deutlich härteres Vorgehen gegen Flüchtlinge an den europäischen Grenzen angekündigt. Die Bundesregierung steuert ohnehin seit Wochen einen konsequenteren Kurs, neu ist die enge Abstimmung mit den Nachbarstaaten. „Gemeinsam mit Polen, Tschechien, Österreich und Dänemark wollen Deutschland und Frankreich eine Verschärfung der europäischen Migrationspolitik insgesamt herbeiführen“, sagte Dobrindt im Interview mit unserer Redaktion. Pro Asyl und andere Flüchtlingsorganisationen riefen den CSU-Politiker mit Blick auf den Zugspitzgipfel dazu auf, die Grundrechte zu achten und das Asylrecht zu schützen.

Dobrindt warf der Ampel-Koalition vor, in ihrer Regierungszeit zur sehr im „Bremserhäuschen“ gesessen und einer europäischen Migrationswende nicht genügend Nachdruck verliehen zu haben. Um das zu ändern, hat der Innenminister die Amtskollegen der Nachbarländer Frankreich, Polen, Österreich, Dänemark und Tschechien „auf das Dach Deutschlands geladen“, um dort gemeinsam mit EU-Innenkommissar Magnus Brunner zentrale Maßnahmen zur Neuordnung der Migrationspolitik zu diskutieren. Als Ergebnis wird eine „Zugspitz-Erklärung“ mit konkreten Punkten und Maßnahmen erwartet. Diese wiederum ist die Grundlage, auf der die teilnehmenden Innenminister in den nächsten Wochen auf europäischer Ebene mit jenen Ländern sprechen werden, die beim Zugspitzgipfel nicht dabei sind - Griechenland oder Italien beispielsweise.

Merz und Dobrindt hatten die Grenzkontrollen verschärft

Die Bundesregierung will unter anderem verhindern, dass Flüchtlinge in mehreren europäischen Ländern gleichzeitig Asylanträge stellen und das Verfahren so in die Länge ziehen. Abgelehnte Asylbewerber sollen schneller und einfacher abgeschoben werden können. Wenn Regierungen ihre Staatsangehörigen nicht zurücknehmen wollen, sollen sie in Nachbarstaaten ihrer Herkunftsländer gebracht werden.

Bundeskanzler Friedrich Merz und Innenminister Dobrindt hatten als eine ihrer ersten Amtshandlungen die Grenzkontrollen verschärft. Das sei jedoch nur „ein zeitlich begrenzter Einsatz zur Lösung eines Problems“, sagte Merz diese Woche nach dem Treffen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, das symbolträchtig ebenfalls auf der Zugspitze stattfand. Der CDU-Chef wies darauf hin, „dass das Problem sukzessive kleiner wird“. Es gebe fast 50 Prozent weniger Asylanträge an den Grenzen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum der Monate Mai und Juni. „Dieser Trend wird sich fortsetzen; aber wir wollen eine europäische Lösung“, betonte Merz.

Es kommen weniger Flüchtlinge nach Deutschland

Für Dobrindt ändern die rückläufigen Zahlen nichts. Auch eine geringere Zahl zusätzlicher Migranten verschärfe „die aktuell ungelösten Probleme aus der Vergangenheit“, sagte er unserer Redaktion und ergänzte: „Deswegen bleibt die Überforderung bestehen.“

Pro Asyl, LeaveNoOneBehind und der Bayerische Flüchtlingsrat nahmen den Veranstaltungsort zum Anlass, um zu warnen: „Der höchste Punkt Deutschlands darf nicht zum moralischen Tiefpunkt der Nation werden.“ Es drohe ein Gipfel der Abschottung, dabei sei das Leid an Europas Außengrenzen schon jetzt unermesslich: „Tausende Menschen ertrinken, erfrieren oder ersticken auf der Suche nach Frieden und Freiheit.“

Die Migrationspolitik findet auch im Vertrag zwischen Deutschland, Großbritannien und Nordirland über Freundschaft und bilaterale Zusammenarbeit Niederschlag, den Merz am Donnerstag in London unterzeichnete. „Die Vertragsparteien bekräftigen ihr gemeinsames Bekenntnis zu Grenzsicherheit und geregelten Migrationssystemen“, heißt es. Details werden nicht genannt.