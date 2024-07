Europaminister Pentz auf mehrtägiger Reise in der Türkei

Besuch der Partnerregion, politische Gespräche in der Millionenmetropole Istanbul und Treffen mit Wirtschaftsvertretern: Hessens Europaminister Manfred Pentz (CDU) reist für mehrere Tage in die Türkei. Begleitet wird der CDU-Politiker von Landtagsabgeordneten und Vertretern der Hessenagentur. Ein Ziel der Reise ist nach Angaben der Staatskanzlei in Wiesbaden der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen.

Treffen mit Präsidenten-Berater

«Die Türkei war, ist und bleibt ein enorm wichtiger Partner für Deutschland und Hessen», sagte Pentz der Staatskanzlei zufolge zum Auftakt der am Dienstag startenden, viertägigen Delegationstour. Die seit 2010 bestehende Partnerschaft Hessens mit der Region Bursa, die südlich von Istanbul liegt, sei ein wichtiger Baustein der deutsch-türkischen Freundschaft. «Wir wollen diese Freundschaft hegen, pflegen und ausbauen», sagte Pentz.

Treffen wird der Minister während der Reise laut der Staatskanzlei unter anderem den Gouverneur der Region Bursa, Mahmut Demirtaş, sowie den Chefberater für Außen- und Sicherheitspolitik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, Akif Çağatay Kılıç.

Pentz: Verhältnis nicht spannungsfrei

Pentz sagte, das deutsch-türkische Verhältnis sei nicht spannungsfrei. Es gebe gemeinsame Interessen etwa beim Thema Migration, aber auch unterschiedliche Auffassungen «in bestimmten politischen Fragen, die ich ansprechen werde. Unsere Freundschaft verträgt auch schwierige Themen», betonte der CDU-Politiker.