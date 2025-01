Weltuntergang in 89 Sekunden: Forscher warnen vor Desaster

89 Sekunden bis zum Weltuntergang: Angesichts der instabilen Weltlage warnen Wissenschaftler vor einer globalen Katastrophe. Forscher des «Bulletin of the Atomic Scientists» stellten die symbolische Zeit bis zum Untergang der Erde erstmals auf 89 Sekunden, wie sie in Washington mitteilten. 2023 hatten die Forscher die Zeiger der «Weltuntergangsuhr» erstmals auf 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt und dies 2024 so belassen. Nun gingen sie einen Schritt weiter und warnten: «Die Welt befindet sich auf einem Kurs mit noch nie dagewesenen Risiken, und die Fortsetzung des derzeitigen Kurses ist eine Form von Wahnsinn.»

Der frühere kolumbianische Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos sagte: «Mit 89 Sekunden vor Mitternacht steht die Weltuntergangsuhr näher an der Katastrophe als jemals zuvor in ihrer Geschichte.» Die Menschheit sei mit existenziellen Bedrohungen konfrontiert.

Klimawandel, Atomwaffen, Gesundheitskrisen und Fehlinformationen

«Die Bedrohung durch einen Atomkonflikt ist so groß wie nie zuvor», mahnte Santos. Das einzig noch verbliebene große Abkommen zur Rüstungskontrolle zwischen den USA und Russland laufe im kommenden Jahr aus. Auch die Klimakrise spitze sich zu. «2024 war das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, das verheerende Klimaschocks auslöste.» Es sei daher besonders alarmierend, dass US-Präsident Donald Trumps den Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen angekündigt habe.

«Die Ankündigung der USA, sich aus der Weltgesundheitsorganisation zurückzuziehen, ist eine weitere besorgniserregende Entscheidung, die enorme Auswirkungen auf die globale Gesundheitssicherheit haben wird», beklagte er. Die Zunahme der Ausbrüche von Infektionskrankheiten sei beunruhigend. Außerdem sei dringendes Handeln gefordert, um die Verbreitung von Fehlinformationen und Verschwörungstheorien einzudämmen.

Der symbolische Stand der «Weltuntergangsuhr» wird ein Mal im Jahr mitgeteilt. 2020 war die Uhr erstmals symbolisch auf 100 Sekunden vor Mitternacht vorgestellt worden. Die Gefahr, dass sich die Menschheit durch einen Atomkrieg oder die selbstverschuldete Erderhitzung auslöscht, ist nach Ansicht der Forscher inzwischen so groß wie nie zuvor seit Erfindung der Uhr 1947.

Der ehemalige kolumbianische Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos warnte vor verschiedenen existenziellen Bedrohungen. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa