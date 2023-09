Warum die Vereinten Nationen trotz allem unverzichtbar sind

Reformstau, Dauerblockaden, taktische Spielchen – die Kritik an den UN ist laut. Doch ohne die von Staatenlenkern gerne bespielte diplomatische Bühne wäre die Welt ärmer.

Zahnloser Tiger, Auslaufmodell, Zirkus – das sind die wenig freundlichen Assoziationen, die die jährliche Generalvollversammlung der Vereinten Nationen medial begleiten. Für Kritik und Forderungen nach durchgreifenden Reformen gibt es gute Gründe, doch die Vorwürfe sind nicht selten auch unfair, heuchlerisch und selbstgerecht. Denn nach wie vor bietet dieses Forum in New York die global beste und umfassendste Plattform für den Austausch der Staaten dieser Welt.

Überspannt sind vielmehr die Erwartungen an die Arbeit der UN und vor allem des Sicherheitsrates. Ganz so, als würden sich verfeindete Regierungschefs und Präsidenten beseelt unterhaken und pinkfarbenen Einhörnern zuwinken, die in einen Regenbogen springen, sobald sie den Sitz der UN in Manhattan betreten. Die Vollversammlung spiegelt die wachsende Zahl internationaler Konflikte wider, aber gerade jetzt auch die durchgreifenden geostrategischen Veränderungen, die der Ukraine-Krieg weiter beschleunigt hat.

Schon seit Jahren wird ein Bedeutungsverlust der UN beklagt

Schon seit Jahren wird ein dramatischer Bedeutungsverlust des Gremiums beklagt. Wirklich? Warum stehen jetzt wieder mehr als 140 Staatenlenker Schlange, um im United Nations Plaza am East River zu sprechen? Weil sie Politikerinnen und Politiker sind, für die Aufmerksamkeit bekanntlich eine der wichtigsten Währungen ist.

Diese Aufmerksamkeit ist ihnen bei der Gipfelwoche in New York gewiss. Die gereizte, ja wütende Reaktion der russischen UN-Vertreter auf Kritik an Moskaus menschenverachtendem Angriffskrieg gegen die Ukraine zeigt, dass sich Bedeutung nicht nur an Entscheidungen des Sicherheitsrates messen lässt. Wichtig sind auch weiche Faktoren wie Prestige oder eben Gesichtsverlust.

Der UN-Sicherheitsrat ist inzwischen ein veraltetes Prinzip

Dass die Weltordnung derzeit in Trümmern liegt, zeigt sich in aller Drastik bei der UN-Generaldebatte. Rohe Gewalt und ungezügelte Machtpolitik erleben eine diabolische Renaissance – nicht nur im Krieg um die Ukraine. Dass die UN, gegründet 1945 unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs, auf dem hehren Ideal einer wertebasierten Völkerverständigung etwas aus der Zeit gefallen wirken, ist offensichtlich.

Die Dysfunktionalität des UN-Sicherheitsrats, den die ständigen Mitglieder mit ihrem Vetorecht regelmäßig blockieren, steht exemplarisch für den gewaltigen Reformbedarf der Vereinten Nationen. Umso frustrierender ist, dass eben dieses Vetorecht seit Jahrzehnten jeden Reformansatz im Keim erstickt.

Bundeskanzler Olaf Scholz will dem Globalen Süden Rechnung tragen

Kanzler Olaf Scholz scheint verstanden zu haben, dass die seit Jahrzehnten mit wechselnder Intensität postulierte Forderung Berlins nach einer Mitgliedschaft Deutschlands in diesem festgefrorenen Gremium weniger Sinn denn je ergibt.

Er warb in New York dafür, dass sich das wachsende Gewicht des Globalen Südens mit aufstrebenden Staaten in Asien, Afrika und Lateinamerika endlich auch im UN-Sicherheitsrat niederschlagen muss. Das ist klug, auch wenn Russland, China und auch die USA auf absehbare Zeit kaum bereit sein dürften, ihr unumschränktes Vetorecht, das jeden Fortschritt ausbremst, aufzugeben. Bis in alle Ewigkeiten wird dieser Anachronismus nicht aufrechterhalten werden können.

Es ist mühsam, am generationsübergreifenden Projekt Vereinte Nationen zu arbeiten. Doch die Welt wäre ärmer, wenn es nur interessengetriebene Formate wie G7 oder G20 sowie die Brics-Allianz von Schwellen- und Industrieländern gäbe.