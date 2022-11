Autor Goffart: "Ich bin sicher, dass Merz sich die Kanzlerkandidatur nicht nehmen lässt"

Daniel Goffart gehört zu den Kennern der Bundespolitik. Zusammen mit Jutta Falke-Ischinger hat er sich für das Buch "Der Unbeugsame" dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz angenähert.

Herr Goffart, Sie berichten als Journalist schon lange über Bundespolitik und begleiten viele der Akteure seit Jahren. Warum haben Sie und Ihre Co-Autorin Jutta Falke-Ischinger sich ausgerechnet Friedrich Merz für ein Buchprojekt ausgesucht?

Daniel Goffart: Friedrich Merz ist seit vielen Jahren in der Politik, aber es gibt auf dem Buchmarkt noch nichts über ihn, obwohl er schon ein sehr ereignisreiches Leben hatte und auch noch einiges erreichen will. Vor allen Dingen aber hat uns sein spektakuläres Comeback und der beinharte Kampf um den CDU-Vorsitz fasziniert. Er hat zweimal verloren, trotzdem nicht aufgegeben und es dann beim dritten Mal geschafft, als die CDU-Mitglieder und nicht das CDU-Establishment entscheiden konnten. Das war ein politischer Krimi.

„Der Unbeugsame“ ist nicht nur eine Biografie, sondern auch eine tiefe Analyse der CDU und der Union insgesamt. Sie haben Angela Merkel erlebt – was kann Merz besser als sie?

Goffart: Er ist sicherlich der bessere Redner als Merkel, er kann die Leute besser mitreißen. Und er ist mehr CDU pur, was für die Mobilisierung der eigenen Anhänger wichtig ist. Merkel wirkte vor allem in den letzten Jahren immer recht distanziert gegenüber ihrer Partei. Auf der anderen Seite polarisiert Merz auch stärker. Er hat entweder glühende Fans oder erbitterte Gegner – dazwischen gibt es wenig.

Manchmal scheint, es als ob der geschulte Analytiker Merz seiner Partei im Denken voraus ist. Als Beispiel sei hier die Einführung der Frauenquote genannt, die nicht nur ältere Parteimitglieder überfordert, sondern auch die Junge Union. Ist Merz zu schnell für die CDU?

Goffart: Merz hat verstanden, dass er nicht nur den Wirtschaftsflügel und die Konservativen mitnehmen muss, sondern auch den CDU-Sozialflügel, die Frauen-Union und andere Teile der Partei. Und er wusste angesichts des wirklich sehr schwachen Frauenanteils bei den CDU-Mitgliedern und Mandatsträgern, dass es nur mit einer Quote zu einer Verbesserung kommt, obwohl er selbst auch nicht unbedingt ein Fan der Quote ist. Und seine Ideen zur Reform der Alterssicherung wird auch nicht allen in der CDU gefallen.

Warum?

Goffart: Weil Merz die Idee hat, künftig jeden jungen Menschen bei Geburt mit einem staatlichen Startkapital auszustatten, das dann mündelsicher und ohne politischen Zugriff angelegt wird, um dem Erwachsenen später zur Verfügung zu stehen – sei es für eine Ausbildung oder als Startkapital für eine eigene berufliche Existenz. Das kommt gerade dem Wirtschaftsflügel der CDU etwas sozialistisch vor.

Wer ist Friedrich Merz? Das Buch "Der Unbeugsame" gibt Antworten Foto: Kay Nietfeld, dpa

Friedrich Merz wirkt nach außen oft sehr kontrolliert, manchmal fast ein wenig steif. Sie kennen ihn gut, wie würden Sie den Privatmenschen Merz beschreiben?

Goffart: Er ist im direkten Gespräch sehr schlagfertig, oft witzig und locker – was offenbar auf dem Fernsehbildschirm nicht so rüberkommt. Als Oppositionsführer ist Friedrich Merz wohl manchmal zu sehr auf Attacke ausgerichtet, was ihm jetzt in der Krise der „Zeitenwende“ oft negativ ausgelegt wird. Die Balance zwischen Angriff und Kooperation ist aktuell sehr schwer zu halten, da ist sein scharfer Ton manchmal nicht hilfreich.

Sie gehen in Ihrem Buch auf die nie störungsfreie Beziehung der Schwesterparteien ein. Kürzlich war der CDU-Vorsitzende Merz zu Gast beim CSU-Parteitag in Augsburg und hat nahezu innig den Zusammenhalt beschworen. Am Ende gab es noch einen Schal von CSU-Chef Söder. Alles nur Show? Oder werden die beiden Alphatiere tatsächlich miteinander auskommen?

Goffart: Die CSU muss im nächsten Jahr die Landtagswahl in Bayern bestehen – bis dahin muss das Verhältnis zur CDU störungsfrei sein, denn Streit im bürgerlichen Lager würde Markus Söder nur schaden. Deshalb wird jetzt an jeder Ecke Harmonie demonstriert. Die entscheidende Frage lautet aber: Wie verhält sich Söder, wenn er im Herbst 2023 in Bayern gewinnt und die Union ein Jahr später über den nächsten Kanzlerkandidaten entscheidet? Unterstützt Söder dann einen CDU-Kandidaten oder will er selbst noch einmal antreten und macht wieder das Rumpelstilzchen wie bei Armin Laschet?

Also die unvermeidliche Abschlussfrage: Wird Friedrich Merz der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland?

Goffart: Über die Kanzlerschaft entscheiden die Wähler, aber ich bin sicher, dass Merz sich die Kanzlerkandidatur nicht nehmen lässt. Er hätte durchaus Chancen auf das Kanzleramt, denn in allen bundesweiten Umfragen liegt die Union klar vor SPD und Grünen. Das Problem für Merz wird jedoch sein, bei der Bildung einer Koalition die Grünen von der SPD wegzuziehen.

Zur Person: Daniel Goffart gehört zu den versiertesten Journalisten der Republik. Er schreibt seit mehr als zwanzig Jahren über wirtschaftspolitische Themen, unter anderem als leitender Redakteur beim Handelsblatt und als Chefkorrespondent beim Focus. Seit 2020 ist der gebürtige Aachener Chefreporter der Wirtschaftswoche.

Daniel Goffart ist ein Kenner der deutschen politischen Landschaft. Foto: Andreas Große Halbuer

Goffart (Jahrgang 1961) studierte Jura und hat eine Zulassung als Rechtsanwalt. Er hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht. Eines davon, „Das Ende der Mittelschicht“, stand auf der Shortlist als bestes Wirtschaftsbuch des Jahres 2019. „Der Unbeugsame – Friedrich Merz, die Union und der Kampf um die Macht“ hat er zusammen mit Jutta Falke-Ischinger geschrieben. Es ist im Langen Müller Verlag erschienen, hat 320 Seiten und kostet 25 Euro. (ISBN: 978-3-7844-3642-5).