Boris Palmer will "trotzdem dazugehören können“

Nach seinem Erfolg bei der OB-Wahl in Tübingen geht Boris Palmer auf seine Partei zu. Was er sich dabei von den Grünen erhofft und welche Lehren er für sich selbst aus dem Disput gezogen hat.

Herr Palmer, Sie sind als Oberbürgermeister von Tübingen wiedergewählt worden, obwohl Ihre eigene Partei eine Kandidatin gegen Sie aufgestellt hatte. Was sollten die Grünen aus der Wahl lernen?



Boris Palmer: Ich glaube, es lohnt sich, dass wir miteinander den Stellenwert der sogenannten Identitätspolitik diskutieren. Es steht fest, dass ich da in meiner Partei eine Minderheitenmeinung vertrete. In der Gesellschaft ist es eher umgekehrt, wenn man das Wahlergebnis anschaut. Vor allem junge Grüne stellen die Identitätspolitik über alles andere und wollen da auch keinen Widerspruch mehr zulassen. Ich würde mir erhoffen, dass eine Minderheit in der Partei da anderer Auffassung sein darf und trotzdem dazugehören kann.

Ihre Mitgliedschaft bei den Grünen ruht aktuell. Stellen Sie gerade die Bedingungen für eine Rückkehr in die Partei?



Palmer: Nein, die Wiederaufnahme ist ja schon beschlossen. Sie findet am 1. Januar 2024 statt. Was ich gerade beschreibe, ist, worüber wir inhaltlich miteinander sprechen sollten. Ich mache gerne das Angebot, darüber ins Gespräch zu kommen. Das habe ich mir immer gewünscht. Ich hoffe, dass das gelingt.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann setzt darauf, dass Sie früher zurückkehren. Wäre das auch in Ihrem Interesse?



Palmer: Wie lange die Gespräche dauern und zu welchem Ergebnis die kommen, wird man sehen. Ein Grund zur Eile besteht nicht. Ob ich jetzt in einem halben oder einem dreiviertel Jahr wieder das Recht habe, zu einem Parteitag zu fahren, das ist eher von symbolischer Bedeutung. Der Inhalt der Gespräche ist das Wesentliche.

Sie haben angekündigt, dass Sie sich wieder in Parteidebatten einmischen wollen. Geht es dann da vor allem um Identitätspolitik?



Palmer: Ich finde ja, die Identitätspolitik ist nachrangig. Damit beschäftige ich mich, weil andere das Thema nach vorne ziehen. Mir geht es um die ökologische Transformation, also den Nachweis, dass es möglich ist, Wohlstand, Wirtschaftswachstum, Klimaschutz und Artenschutz zusammenzubringen. Darüber würde ich viel lieber sprechen.

Haben die Grünen das Streiten verlernt, oder muss man so sein, wenn man regiert?



Palmer: Der Weg von der Anti-Parteien-Partei, die da 1980 gegründet wurde, zur heutigen Partei ist schon sehr weit. Aus meiner Sicht positiv ist ja, dass die Realos sich vollständig durchgesetzt haben – im Sinne von: Regierung erfordert Kompromisse. Die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland ist ja ein radikaler Bruch mit der Programmatik vor der letzten Wahl. Das Gleiche gilt für den teuren Einkauf von Kohle und Gas und den Bau von LNG-Terminals. Da ist teilweise eine 180-Grad-Kehrtwende erforderlich gewesen. Dass die Partei das mitmacht, finde ich gut, weil es notwendig ist. Aber die Kehrseite dieser Flexibilität ist, dass Debatten auf anderen Feldern dann ganz vermint sind.

Lesen Sie dazu auch

Was hat der Disput zwischen Ihnen und den Grünen für Sie verändert? Werden wir einen anderen Boris Palmer erleben?



Palmer: Ich habe mir ein Lernfeld vorgenommen, nämlich so zu formulieren, dass ich nicht so oft missverstanden werden kann. Das ist oft schwierig. Aber das muss ich mir zurechnen lassen, dass viele Diskussionen gezeigt haben, dass mein eigentliches Ziel gar nicht verstanden wurde. Da besser zu werden ist schon im Sinne der Sache geboten. Weniger Streit über Dinge, die ich gar nicht gemeint habe.

Haben Sie jemals überlegt, ganz rauszugehen aus Facebook?



Palmer: Habe ich schon hin und wieder. Bisher überwiegt der Gedanke, dass man solch eine große Öffentlichkeit nicht sich selbst überlassen sollte.

Sie haben sich in der Flüchtlingskrise 2015 gegen die Kanzlerin positioniert. Irgendwie haben wir’s aber schon geschafft, oder?



Palmer: Stimmt, die Kanzlerin hat es geschafft, mit Erdogans Hilfe den Zustrom radikal zu unterbinden. Dadurch konnten wir die bis dahin aufgenommenen Menschen auch nach und nach versorgen. Aber ohne diesen Deal hätten wir es nicht geschafft.

Gerade kommen wieder ähnlich viele Menschen nach Deutschland. Steuern wir auf eine neue Flüchtlingskrise zu?



Palmer: Wir sind mittendrin, weil die Unterbringungskapazitäten allmählich erschöpft sind. Wir müssen wieder genau die gleichen Fragen stellen wie 2015, nämlich: Zu welchen Bedingungen können wir Hilfe leisten und was bedeutet das für uns? Wenn der Anspruch die Vollintegration in unsere Gesellschaft ist, sind wir jetzt am Ende, weil es bereits dazu führt, dass Menschen keine Wohnung mehr finden, dass Schulen nicht mehr Unterricht halten können, dass Kita-Plätze fehlen – dass einfach die Infrastruktur überlastet wird, weil zu viele Menschen neu hinzugekommen sind, die nicht eingeplant gewesen sein konnten.

Andere Länder haben noch mehr Flüchtlinge aufgenommen.



Palmer: Wenn es uns genügt, erst mal Menschen vor dem Krieg zu schützen, dann zeigt Polen, das relativ gesehen sechsmal mehr Geflüchtete aufgenommen hat, dass das schon machbar ist. Aber dann werden Massenunterkünfte nötig. Dann wird man den vollen Zugang zu Bildung und Kitas nicht mehr gewährleisten können für die ukrainischen Kinder. Da habe ich den Eindruck, dass man sich vor der harten Wirklichkeit wegzuducken versucht, wie 2015 auch.

Zur Person: Boris Palmer ist seit 2007 Oberbürgermeister der baden-württembergischen Stadt Tübingen. Weil er immer wieder mit provokanten Wortmeldungen polarisierte, wollten ihn die Grünen loswerden, seine Mitgliedschaft ruht. Wiedergewählt wurde er nun trotzdem – als parteiloser Kandidat.