Corona-Experte Wendtner: „Es werden irrationale Entscheidungen getroffen“

Plus Der Münchner Corona-Experte Wendtner hadert damit, dass die Schutzmaßnahmen fast überall aufgehoben wurden. Welche Sorgen ihm die Lage in China bereitet und ob er noch Maske trägt.

Christian Drosten hat mit seiner Aussage, die Pandemie sei vorbei, großes Aufsehen erregt. Wie schätzen Sie die Lage ein?