CSU-Abgeordnete Dorothee Bär: "Hass und Hetze haben zugenommen"

Plus Die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär wird digital und im echten Leben angegriffen. Was das mit ihrem Geschlecht zu tun hat und welche Folgen es für die Politik hat.

Frau Bär, Sie gehören zu den aktivsten Politikerinnen und Politikern in den sozialen Netzwerken in Deutschland. Wie kommt das?