CSU-Politikerin Weisgerber: "Wir brauchen wolfsfreie Zonen in Deutschland"

Anja Weisgerber (CSU) ist Sprecherin für Umwelt und Verbraucherschutz der Unionsfraktion im Bundestag. Im Interview erklärt sie, warum sie Wölfe für eine Bedrohung hält.

Frau Weisgerber, Sie sprechen sich für eine Regulierung der Wolfsbestände aus. Warum? Es gibt laut Bundesamt für Naturschutz knapp 1200 Tiere in Deutschland. Das klingt zunächst nicht nach einer Bedrohung.

Anja Weisgerber: Dokumentiert sind die Anzahl der Rudel, der Wolfspaare und der Einzelwölfe, die sich dauerhaft in einer Gegend aufhalten. Die genaue Anzahl der Wölfe innerhalb eines Rudels ist aber nicht erfasst. Daher gehen andere Experten eher von rund 2000 Wölfen aus – was beinahe das Doppelte wäre. In unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft kann das schnell zum Problem werden. So berichten uns Kollegen aus Niedersachsen, dass in den Landkreisen Uelzen und Celle rund ein Dutzend Wolfsrudel leben, man könnte auch sagen: ihr Unwesen treiben. Denn wenn sie sich in Niedersachsen, aber auch in Brandenburg, mit Nutztierhaltern unterhalten, dann wird schnell klar, dass Wölfe hier zunehmend als Bedrohung wahrgenommen werden.

Es wird in der Debatte oft behauptet, der Wolf verliere seine natürliche Scheu vor den Menschen und traue sich näher an die Dörfer heran. Fürchten Sie, dass es zu Angriffen von Wölfen auf Menschen kommt?

Weisgerber: Bislang hat es zum Glück keinen tödlichen Angriff auf Menschen gegeben. Dennoch kommt es aufgrund der wachsenden Population in den Regionen, in denen Wölfe heimisch geworden sind, immer häufiger zu Begegnungen zwischen Wölfen und Menschen. Für die Betroffenen sind solche Momente zumindest unangenehm, oft erzeugen sie Angst. Ganz wichtig ist aber auch der Schutz unserer Weide- und Haustiere. Deshalb brauchen wir ein aktives Wolfsmanagement, wie es etwa Schweden praktiziert. Dort, wo eine übermäßige Anzahl an Wölfen vorhanden ist, werden sie unter bestimmten Voraussetzungen gejagt. Wenn wir nicht bald solch ein aktives Wolfsmanagement einführen, dann werden sich Wölfe voraussichtlich häufiger in die Nähe menschlicher Siedlungen wagen. Die Bundesregierung darf die Menschen in den ländlichen Räumen nicht allein lassen. Sie muss endlich handeln.

Anja Weisgerber (CSU) spricht im Bundestag zu den Abgeordneten. Sie will einen Teil der Wölfe in Deutschland zum Abschuss freigeben. Foto: Arne Immanuel Bänsch, dpa

Forscher der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und der Uni Freiburg haben in einer Studie herausgefunden, dass Wölfe gerne fern des Menschen leben und es keine Konflikte gäbe, wenn man ihnen Rückzugsorte ließe – von denen es in Deutschland viele gibt. Wäre das die friedliche Lösung des Problems?

Lesen Sie dazu auch

Weisgerber: Das denke ich nicht. Denn der Wolfsbestand wächst und wächst. Und es geht ja nicht nur um mögliche Konflikte zwischen Wölfen und Menschen, sondern auch darum, dass Schafe, Ziegen, Rinder und auch Pferde zunehmend gerissen werden. Es hat sich gezeigt, dass Wölfe zu intelligent und lernfähig sind, um sich von Schutzmaßnahmen abschrecken zu lassen. Zudem gibt es Gebiete, zum Beispiel Almen oder Deiche, in denen Zäune zum Schutz der Herden einfach nicht aufgestellt werden können. Die Weidetierhalter dort empfinden es als zynisch, wenn sie dann auf Entschädigungszahlungen verwiesen werden. Sie wollen nicht mit Geld abgespeist werden, sondern ihre Tiere nicht verlieren. Daher brauchen wir neben einem Bestandsmanagement auch bestimmte wolfsfreie Zonen in Deutschland.

Auf der anderen Seite der Forderungsskala steht der Ruf nach einer waffenrechtlichen Erlaubnis für Schäferinnen und Schäfer, damit die im Notfall auf einen Wolf schießen können. Hört sich nach Wilder Westen an. Wie stehen Sie dazu?

Weisgerber: Egal, wie sehr wir die Bestände regulieren wollen – das ändert nichts an dem hohen Schutzstatus des Wolfes. Wenn Vergrämungen oder Abschüsse notwendig werden, dann sollte das in einem definierten Rechtsrahmen geschehen und von dazu Berechtigten, beispielsweise Jägerinnen und Jägern, durchgeführt werden.

Zur Person: Anja Weisgerber, Jahrgang 1976, ist Rechtsanwältin und seit 1997 CSU-Mitglied. Die gebürtige Schweinfurterin gehörte von 2004 bis 2013 dem europäischen Parlament an. Seit 2013 ist sie Bundestagsabgeordnete und dort in zahlreichen Funktionen für die Bereiche Klima und Umwelt zuständig. Weisgerber ist verheiratet und hat zwei Kinder.