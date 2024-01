Interview

vor 23 Min.

"Die Leistungsfähigkeit des Staates lässt in wichtigen Bereichen zu wünschen übrig"

Plus Renate Köcher weiß als Chefin des Instituts für Demoskopie in Allensbach um die Sorgen der Deutschen. Sie sagt: Die Stimmung in der Bevölkerung ist schlechter als in früheren Jahren.

Von Stefan Lutz, Angelika Wohlfrom

Frau Köcher, „Krisenmodus“ wurde gerade zum Wort des Jahres 2023 gekürt. Wie ist Ihre persönliche Stimmung?



Renate Köcher: Ich bin in der Regel in der Balance. Wobei ich mir wirklich wünschen würde, dass wir 2024 nach vier Jahren, die von Krisen und Ausnahmesituationen geprägt waren, mal wieder eine normale Lage bekommen, damit wieder Zuversicht wachsen kann.

Wie wirkt sich der permanente Krisenmodus auf die Gesellschaft aus?



Köcher: Im Moment ist die Stimmungslage in Deutschland sehr stark von Unsicherheit geprägt. Und auch von der Überzeugung: Wir kriegen es nicht hin, das Land funktioniert nicht mehr wie früher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

