Dorothee Bär: „Wir dürfen die Forschung im All nicht Russland überlassen“

Mitte August sind es 100 Tage, dass die neue Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) im Amt ist. Mit Dorothee Bär (CSU) gehört dem Bundeskabinett erstmals eine Ministerin aus Unterfranken an. Die 47-Jährige aus Ebelsbach (Lkr. Haßberge) ist Ressortchefin im Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Beim Redaktionsbesuch in Würzburg wird ihre Begeisterung für die Möglichkeiten von Forschung und Wissenschaft spürbar. Im Interview erklärt sie unter anderem, warum eine Mondmission mit deutscher Beteiligung sinnvoll wäre.

Frau Bär, nach dem holprigen Start schien die schwarz-rote Koalition zunächst ganz harmonisch zu regieren. Doch zuletzt war mächtig Sand im Getriebe. Erst der Streit um die Senkung der Stromsteuer und dann die gescheiterte Wahl von Richterinnen und Richtern fürs Bundesverfassungsgericht. Droht in dieser Regierung ständiger Streit wie in der Ampel?

DOROTHEE BÄR: Die Stimmung in der Bundesregierung ist sehr gut. Leider überlagern die Kommunikation beim Thema Stromsteuer und die abgesagte Richter-Wahl das viele Gute, das wir miteinander auf den Weg gebracht haben, beispielsweise in der Wirtschafts- und der Migrationspolitik. Ich nehme unter den Ministerkolleginnen und -kollegen über Parteigrenzen hinweg eine sehr angenehme, kollegiale Arbeitsatmosphäre wahr. Eine Koalition ist keine Liebesheirat. Allen ist bewusst, dass das Miteinander funktionieren muss. Ich spüre eine große Ernsthaftigkeit, deshalb darf auch mal intensiver diskutiert werden.

Wie ist der Weg aus der Krise im Streit um die Nominierung der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf als Richterin am Bundesverfassungsgericht?

BÄR: Das müssen nun die Fraktionsspitzen klären. Als Ministerin halte ich mich aus operativen Abläufen der Fraktion raus. Es ist jedoch wichtig, dass das Thema schnell geklärt wird.

Sie wurden kritisiert, weil Sie sich als Wissenschaftsministerin nicht hinter die Wissenschaftlerin Brosius-Gersdorf gestellt hätten.

BÄR: Wissenschaftsfreiheit ist mir sehr wichtig und im Übrigen ist sie grundgesetzlich garantiert. Das bedeutet aber nicht, dass ich alles gut finden muss, was eine Juristin sagt. Beim Paragrafen 218, bei der Reproduktionsmedizin oder der Frage nach einem AfD-Verbot bin ich anderer Meinung. Hier Kritik zu üben, ist doch völlig legitim. Wer in die Öffentlichkeit geht, muss auch öffentlichen Widerspruch ertragen können. Für das Verfassungsgericht wünsche ich mir Richterinnen und Richter, die möglichst neutral ihre Arbeit machen und nicht in einer Talkshow sitzen.

Zurück zu Ihnen. Wie sind Sie im neuen Amt angekommen?

BÄR: Ich habe mich von Tag eins an angekommen gefühlt. Es ist viel Arbeit, aber ich bin begeistert, dass ich für die spannendsten Themen dieser Regierung zuständig sein darf. Es geht um Innovationen und Investitionen in unsere Zukunft. Das ist großartig und wird sich für die Gesellschaft auszahlen, nicht zuletzt mit wachsendem Wohlstand.

Sie sprechen in der Hightech-Agenda, die das Kabinett diese Woche beschlossen hat, von sechs Schlüsseltechnologien, die Sie besonders fördern möchten. Welche sind das?

BÄR: Die Hightech-Agenda steht für Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität. Das ist essenziell für unser Land. Wir beginnen zunächst mit den sechs prioritären Schlüsseltechnologien: Künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Fusion, Mikroelektronik, Biotechnologie sowie klimaneutrale Energie und klimaneutrale Mobilität.

Was sind konkrete Vorhaben?

BÄR: Beispielsweise wollen wir mindestens eine von europaweit bis zu fünf geplanten KI-Giga-Factories nach Deutschland holen, das sind – vereinfacht gesagt - riesige Rechenzentren, die für sämtliche KI-Anwendungen wichtig sind.

Schweinfurt ist als Standort im Gespräch.

BÄR: Es gibt mehrere Interessenbekundungen aus Deutschland und wir begrüßen sehr die Resonanz und die substanziellen Bewerbungen. Die bayerische Staatsregierung geht mit dem Standort Schweinfurt ins Rennen. Ich werde keine einzelne Bewerbung vorab kommentieren. Die Entscheidung wird sachgerecht und wissenschaftsgeleitet getroffen werden.

Dorothee Bär im Interview mit der Redaktion in Würzburg. Foto: Daniel Biscan

Was ist sonst noch geplant?

BÄR: Bei der Biotechnologie geht es darum, die personalisierte Medizin voranzubringen, um beispielsweise Krebstherapien auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Patienten anzupassen. Außerdem haben wir einen großen Nachholbedarf beim Thema Gendermedizin, denn die medizinische Forschung orientiert sich fast ausschließlich am männlichen Körper. Frauen reagieren auf die gleichen Therapien jedoch oft ganz anders. Wir wollen aber die optimale medizinische Versorgung für alle Geschlechter. Erst kürzlich habe ich mich zudem mit meiner Ministerkollegin Nina Warken intensiv zum Thema ME/CFS, dem chronischen Erschöpfungssyndrom, ausgetauscht. Die Gesundheitsthemen liegen mir sehr am Herzen.

Sie haben in diesem Zusammenhang beklagt, dass noch zu wenige Patientinnen und Patienten bereit sind, ihre Gesundheitsdaten für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Wie wollen Sie das ändern?

BÄR: Die moderne Gesundheitsforschung ist datengetrieben. Das bedeutet, dass es gemeinsames Ziel der Bundesregierung sein muss, den Forscherinnen und Forschern mehr Daten zur Verfügung zu stellen. Da erleben wir in Deutschland eine größere Zurückhaltung, als wir dies aus anderen Ländern kennen. Hier müssen wir um Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger werben. Denn es gibt zwar häufig schon Daten aus den USA oder aus Asien, aber deutsche und europäische Patientinnen und Patienten erkranken nicht immer gleich, da gibt es Unterschiede in Krankheitshäufigkeiten und Wirksamkeiten von Medikamenten.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgt, dass Sie nicht nur Wissenschafts- und Forschungsministerin sind, sondern auch Raumfahrtministerin. Warum ist Ihnen das so wichtig?

BÄR: Weil wir dank der Raumfahrt unser aller Leben verbessern können. Der Akkuschrauber ist ursprünglich für die Raumfahrt erfunden worden, ebenso der Memory-Schaum für Matratzen und Kissen, der heutzutage häufig in der Pflege genutzt wird. Oder auch die feuerfesten Materialien, mit denen auch die Ehrenamtlichen bei den Freiwilligen Feuerwehren überall auf dem Land ausgerüstet werden. Der Astronaut Ulf Merbold hat gesagt, er habe in sechs Tagen im Weltall mehr Forschungsergebnisse erhalten als in hundert Jahren auf der Erde.

Beim Thema Satelliten werden viele Experten in Bayern hellhörig.

BÄR: Satelliten werden gebraucht, um Wetterphänomene zu erforschen, um militärische Aktivitäten zu beobachten oder um abhörsichere Kommunikation zu gewährleisten. Wir dürfen die Forschung und später auch die Produktion in diesem Bereich nicht autoritären Ländern wie Russland und China oder Tech-Milliardären in den USA überlassen. Deshalb unterstützen wir zahlreiche Forschungsprojekte über das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

Die Bundesregierung hat sogar in den Koalitionsvertrag geschrieben, eine Mondmission zu starten. Was bringt das?

BÄR: Wer mit dem Astronauten Alexander Gerst spricht, der fragt hinterher: Warum sind wir nicht längst auf dem Mond? Wenn wir Europäer nicht tätig werden, dann werden chinesische oder indische Missionen 2030 oder spätestens 2032 starten. Der Mond ist der dauerhaft nächste Himmelskörper der Erde. Aus der Raumfahrt hört man oft, es sei der achte Kontinent. Hier eigene Forschung zu wissenschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Fragen zu etablieren, ist eine Frage der Souveränität. Eine Mondmission ist teuer, umso wichtiger ist eine europäische Zusammenarbeit. Dafür möchte ich Partner gewinnen.